https://ria.ru/20210531/dtp-1734859678.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11 - РИА Новости, 31.05.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11
Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:22
2021-05-31T06:22
2021-05-31T06:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы.Ранее региональный главк МВД сообщал, что автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения.Отмечается, что шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте.Полиция оцепила место ДТП. Три экипажа ГИБДД, шесть бригад СМП и оперативная группа МЧС работают на месте. Организована работа психологов МЧС.
https://ria.ru/20210530/dtp-1734821086.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия