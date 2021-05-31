https://ria.ru/20210531/dtp-1734859678.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11 - РИА Новости, 31.05.2021

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11

Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T06:22

2021-05-31T06:22

2021-05-31T06:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алтайский край

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы.Ранее региональный главк МВД сообщал, что автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения.Отмечается, что шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте.Полиция оцепила место ДТП. Три экипажа ГИБДД, шесть бригад СМП и оперативная группа МЧС работают на месте. Организована работа психологов МЧС.

https://ria.ru/20210530/dtp-1734821086.html

алтайский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия