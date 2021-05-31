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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11 - РИА Новости, 31.05.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11
Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:22
2021-05-31T06:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы.Ранее региональный главк МВД сообщал, что автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения.Отмечается, что шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте.Полиция оцепила место ДТП. Три экипажа ГИБДД, шесть бригад СМП и оперативная группа МЧС работают на месте. Организована работа психологов МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до 11

06:22 31.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Региональный главк МЧС по Алтайскому краю сообщил об 11 пострадавших в результате ДТП с автобусом и легковушкой, шесть человек госпитализированы.
Ранее региональный главк МВД сообщал, что автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения.
"Произошло столкновение легкового автомобиля "Мазда" и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло (детей нет)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте.
Полиция оцепила место ДТП. Три экипажа ГИБДД, шесть бригад СМП и оперативная группа МЧС работают на месте. Организована работа психологов МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайПроисшествия
 
 
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