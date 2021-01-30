https://ria.ru/20210130/dtp-1595277162.html

Самарский и ульяновский губернаторы почтили память погибших в ДТП

Самарский и ульяновский губернаторы почтили память погибших в ДТП

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Ульяновской области Сергей Морозов почтили память 12 погибших в ДТП под Самарой, возложив цветы на месте... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:14

2021-01-30T16:14

2021-01-30T18:59

россия

chevrolet niva

сергей морозов (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий азаров

ульяновская область

самарская область

происшествия

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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Ульяновской области Сергей Морозов почтили память 12 погибших в ДТП под Самарой, возложив цветы на месте аварии, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщалось ранее, вечером в пятницу на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу."Дмитрий Азаров вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым почтили память погибших на месте страшной аварии на трассе М-5 под Сызранью. Главы регионов возложили цветы прямо на снег недалеко от фуры, там, где еще несколькими часами ранее находился рейсовый автобус", - говорится в сообщении.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595259164.html

https://ria.ru/20210129/dtp-1595222507.html

россия

ульяновская область

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, chevrolet niva, сергей морозов (политик), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий азаров, ульяновская область, самарская область, происшествия