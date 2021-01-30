Самарский и ульяновский губернаторы почтили память погибших в ДТП
16:14 30.01.2021 (обновлено: 18:59 30.01.2021)
© Фото : Пресс-служба Губернатора Самарской областиГлава Ульяновской области Сергей Морозов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров почтили память погибших на месте аварии на трассе М5 под Сызранью
САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Ульяновской области Сергей Морозов почтили память 12 погибших в ДТП под Самарой, возложив цветы на месте аварии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщалось ранее, вечером в пятницу на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу.
"Дмитрий Азаров вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым почтили память погибших на месте страшной аварии на трассе М-5 под Сызранью. Главы регионов возложили цветы прямо на снег недалеко от фуры, там, где еще несколькими часами ранее находился рейсовый автобус", - говорится в сообщении.
Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.
После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
29 января, 23:26Расследованием ДТП под Самарой займется центральный аппарат СК