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Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2021
Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Не менее 22 человек пострадали в столкновении автобуса и грузовика во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:05
2021-08-14T10:05
2021-08-14T11:20
владимирская область
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ВОРОНЕЖ, 14 авг — РИА Новости. Не менее 22 человек пострадали в столкновении автобуса и грузовика во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД."Из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства. Позже стало известно, что шести пострадавшим потребовалась госпитализация.Всего в автобусе ехали 47 человек, включая водителя.Авария произошла ночью, примерно в 03:15, на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. Как рассказали в УМВД, автобус Neoplan, ехавший со стороны Ярославля по направлению к Москве, врезался в грузовик MAN с полуприцепом "ТОНАР".По предварительным данным, погибших нет.Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, проводится проверка.
владимирская область
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владимирская область
10:05 14.08.2021 (обновлено: 11:20 14.08.2021)
Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
При столкновении автобуса и грузовика пострадали не менее 22 человек