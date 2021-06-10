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Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале
Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале
Водитель автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области с шестью погибшими, был трезв, за 31 год водительского стажа всего три раза получал штрафы,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:41
2021-06-10T11:01
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
валерий горелых
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Водитель автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области с шестью погибшими, был трезв, за 31 год водительского стажа всего три раза получал штрафы, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По его данным, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь в поселке Горный с крутого спуска, понял, что у машины отказали тормоза, и начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. После этого автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу.Как подчеркнул Горелых, от сильного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько были травмированы неуправляемым автобусом.Сейчас, по данным представителя главка, в отделе полиции выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, валерий горелых, свердловская область, происшествия

Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале

10:41 10.06.2021 (обновлено: 11:01 10.06.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкНа месте ДТП в Свердловской области. Стоп-кадр видео
На месте ДТП в Свердловской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Водитель автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области с шестью погибшими, был трезв, за 31 год водительского стажа всего три раза получал штрафы, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"За рулем находился гражданин Зелев, 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 категории "Д". Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по статье 11.23 части 1 (управление транспортным средством без тахографа) и 12.29 части 1 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром ПДД). По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет", - сказал Горелых.
По его данным, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь в поселке Горный с крутого спуска, понял, что у машины отказали тормоза, и начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. После этого автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу.
Как подчеркнул Горелых, от сильного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько были травмированы неуправляемым автобусом.
Сейчас, по данным представителя главка, в отделе полиции выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.
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Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиРоссияВалерий ГорелыхСвердловская областьПроисшествия
 
 
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