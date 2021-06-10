https://ria.ru/20210610/dtp-1736412500.html

Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале

Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале - РИА Новости, 10.06.2021

Полиция рассказала о водителе автобуса, сбившего шесть человек на Урале

Водитель автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области с шестью погибшими, был трезв, за 31 год водительского стажа всего три раза получал штрафы,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:41

2021-06-10T10:41

2021-06-10T11:01

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

валерий горелых

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Водитель автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области с шестью погибшими, был трезв, за 31 год водительского стажа всего три раза получал штрафы, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По его данным, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь в поселке Горный с крутого спуска, понял, что у машины отказали тормоза, и начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. После этого автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу.Как подчеркнул Горелых, от сильного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько были травмированы неуправляемым автобусом.Сейчас, по данным представителя главка, в отделе полиции выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, валерий горелых, свердловская область, происшествия