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В Башкирии столкнулись два автобуса
В Башкирии столкнулись два автобуса
В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:03
2021-01-10T14:56
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 10 янв — РИА Новости. В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.Еще 11 человек обратились за медицинской помощью.По данным ведомства, авария произошла около 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой — по тому же маршруту в обратном направлении.На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего уточняются.На сайте "МВД Медиа" сообщается, что полиция проводит проверку.Сегодня в Башкирии идет обильный снег, на дорогах гололедица, снежные накаты и плохая видимость.Следователи дадут правовую оценку тому, как перевозились пассажиры в двух автобусах, столкнувшихся в Башкирии, в результате чего погибли женщина и ребенок, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Евгений Каневский.На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств столкновения.Следственные органы и прокуратура Башкирии организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами, где погибли два человека и 11 пострадали.Отмечается, что в ходе проверки планируется дать оценку действиям организации перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению, компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что в момент аварии в автобусах находились по 18 человек. Пассажиры, которые не пострадали, уехали с места аварии на попутном транспорте. В больницу села Малояз, куда увезли всех пострадавших, направлены психологи.
https://ria.ru/20210109/avariya-1592401721.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В Башкирии столкнулись два автобуса

13:03 10.01.2021 (обновлено: 14:56 10.01.2021)
 
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБНа месте ДТП в Башкирии
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБ
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УФА, 10 янв — РИА Новости. В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.
Еще 11 человек обратились за медицинской помощью.
По данным ведомства, авария произошла около 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой — по тому же маршруту в обратном направлении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего уточняются.
На сайте "МВД Медиа" сообщается, что полиция проводит проверку.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 16:03
В Иркутской области три человека погибли в ДТП

"В Башкирии полиция проводит проверку по факту аварии, в результате которой погибли два человека", — говорится в сообщении.

Сегодня в Башкирии идет обильный снег, на дорогах гололедица, снежные накаты и плохая видимость.
Следователи дадут правовую оценку тому, как перевозились пассажиры в двух автобусах, столкнувшихся в Башкирии, в результате чего погибли женщина и ребенок, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Евгений Каневский.
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На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств столкновения.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям перевозчиков в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.

Следственные органы и прокуратура Башкирии организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами, где погибли два человека и 11 пострадали.

"Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Для координации действий правоохранительных органов на место аварии выехал заместитель прокурора Салаватского района", — сообщает башкирская прокуратура.

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 13:04
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Отмечается, что в ходе проверки планируется дать оценку действиям организации перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению, компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.
ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что в момент аварии в автобусах находились по 18 человек. Пассажиры, которые не пострадали, уехали с места аварии на попутном транспорте. В больницу села Малояз, куда увезли всех пострадавших, направлены психологи.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
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