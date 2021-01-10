https://ria.ru/20210110/avtobus-1592456671.html

В Башкирии столкнулись два автобуса

В Башкирии столкнулись два автобуса

В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:03

2021-01-10T13:03

2021-01-10T14:56

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 10 янв — РИА Новости. В Башкирии в столкновении двух автобусов погибли женщина и шестилетний ребенок, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.Еще 11 человек обратились за медицинской помощью.По данным ведомства, авария произошла около 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой — по тому же маршруту в обратном направлении.На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего уточняются.На сайте "МВД Медиа" сообщается, что полиция проводит проверку.Сегодня в Башкирии идет обильный снег, на дорогах гололедица, снежные накаты и плохая видимость.Следователи дадут правовую оценку тому, как перевозились пассажиры в двух автобусах, столкнувшихся в Башкирии, в результате чего погибли женщина и ребенок, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Евгений Каневский.На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств столкновения.Следственные органы и прокуратура Башкирии организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами, где погибли два человека и 11 пострадали.Отмечается, что в ходе проверки планируется дать оценку действиям организации перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению, компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что в момент аварии в автобусах находились по 18 человек. Пассажиры, которые не пострадали, уехали с места аварии на попутном транспорте. В больницу села Малояз, куда увезли всех пострадавших, направлены психологи.

https://ria.ru/20210109/avariya-1592401721.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/dtp-1592302602.html

https://ria.ru/20210109/dtp-1592388342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия