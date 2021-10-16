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В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком
В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком - РИА Новости, 16.10.2021
В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижнем Новгороде после ДТП с 2 автобусами и грузовиком, где пострадали больше 20 человек,... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T20:09
2021-10-16T20:09
2021-10-16T20:21
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижнем Новгороде после ДТП с 2 автобусами и грузовиком, где пострадали больше 20 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - "ПАЗ" и "ЛиАЗ" – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. Никто не погиб. За медицинской помощью, по данным регионального здрава, обратились 24 человека, трое из них госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести."Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", произвёл столкновение с автобусом "ЛиАЗ", который совершил столкновение с маршрутным такси "ПАЗ". Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Кадры с места столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
Прокуратура сообщает о 15 пострадавших при столкновении автобусов в Нижнем Новгороде
2021-10-16T20:09
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происшествия, нижний новгород, россия, видео
20:09 16.10.2021 (обновлено: 20:21 16.10.2021)
В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком
В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком