https://ria.ru/20211016/novgorod-1754880303.html

В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком

В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком - РИА Новости, 16.10.2021

В Нижнем Новгороде возбудили дело после ДТП с автобусами и грузовиком

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижнем Новгороде после ДТП с 2 автобусами и грузовиком, где пострадали больше 20 человек,... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T20:09

2021-10-16T20:09

2021-10-16T20:21

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижнем Новгороде после ДТП с 2 автобусами и грузовиком, где пострадали больше 20 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - "ПАЗ" и "ЛиАЗ" – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. Никто не погиб. За медицинской помощью, по данным регионального здрава, обратились 24 человека, трое из них госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести."Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", произвёл столкновение с автобусом "ЛиАЗ", который совершил столкновение с маршрутным такси "ПАЗ". Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Кадры с места столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде Прокуратура сообщает о 15 пострадавших при столкновении автобусов в Нижнем Новгороде 2021-10-16T20:09 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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