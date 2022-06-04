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На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 04.06.2022
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На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые
На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 04.06.2022
На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые
Жертвами ДТП c рейсовым микроавтобусом на Кубани стали как минимум четыре человека, заявила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:26
2022-06-04T11:22
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жертвами ДТП c рейсовым микроавтобусом на Кубани стали как минимум четыре человека, заявила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Авария произошла в районе станицы Голубицкая в Темрюкском районе. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших."Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырех человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние", — говорится в релизе.Пострадавших доставили в лечебные учреждения, добавили в прокуратуре.В ведомстве уточнили, что всего в микроавтобусе, направлявшемся из Темрюка в поселок Приморский, находились 17 человек. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и о нарушении правил дорожного движения.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район
09:26 04.06.2022 (обновлено: 11:22 04.06.2022)
 
На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые

Рейсовый микроавтобус попал в ДТП на Кубани, четыре человека погибли

© Фото : СУСК России по Краснодарскому краюДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой на Кубани
ДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой на Кубани - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краю
ДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой на Кубани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жертвами ДТП c рейсовым микроавтобусом на Кубани стали как минимум четыре человека, заявила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Авария произошла в районе станицы Голубицкая в Темрюкском районе. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.
"Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырех человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние", — говорится в релизе.
Пострадавших доставили в лечебные учреждения, добавили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что всего в микроавтобусе, направлявшемся из Темрюка в поселок Приморский, находились 17 человек. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и о нарушении правил дорожного движения.
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ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
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