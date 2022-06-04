https://ria.ru/20220604/dtp-1793086327.html

На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые

На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 04.06.2022

На Кубани рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые

Жертвами ДТП c рейсовым микроавтобусом на Кубани стали как минимум четыре человека, заявила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:26

2022-06-04T09:26

2022-06-04T11:22

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жертвами ДТП c рейсовым микроавтобусом на Кубани стали как минимум четыре человека, заявила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Авария произошла в районе станицы Голубицкая в Темрюкском районе. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших."Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырех человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние", — говорится в релизе.Пострадавших доставили в лечебные учреждения, добавили в прокуратуре.В ведомстве уточнили, что всего в микроавтобусе, направлявшемся из Темрюка в поселок Приморский, находились 17 человек. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и о нарушении правил дорожного движения.

https://ria.ru/20220602/avarii-1792614758.html

краснодарский край

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, темрюкский район