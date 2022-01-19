https://ria.ru/20220119/dtp-1768638774.html

Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Татарстане, есть погибший

Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Татарстане, есть погибший - РИА Новости, 19.01.2022

Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Татарстане, есть погибший

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане в среду вечером: водитель автобуса погиб, несколько человек доставлены в больницу, сообщил старший... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:22

2022-01-19T21:22

2022-01-19T21:38

происшествия

дтп

республика татарстан (татарстан)

чистополь

новошешминский район

авто

казань

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КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане в среду вечером: водитель автобуса погиб, несколько человек доставлены в больницу, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Вечером 19 января в Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Камаз" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля", - сказал Галиев журналистам.По его информации, водитель автобуса от травм скончался. Несколько пострадавших доставлены в больницу Чистополя.На место происшествия выезжал прокурор района Станислав Козлов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.Троих пострадавших доставили в больницу Чистополя, еще одна девушка обратилась за помощью самостоятельно, сообщил РИА Новости представитель Минздрава республики."В больницу Чистополя доставлены трое пострадавших. Еще одна пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в Черемшанскую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.Состояние пострадавших сейчас уточняется.В прокуратуре республики добавили, что в момент ДТП в автобусе Hyundai находитесь восемь пассажиров. Водитель 1960 года рождения выполнял рейс Казань - Черемшан.

https://ria.ru/20220119/dtp-1768481441.html

https://ria.ru/20220119/dtp-1768597885.html

республика татарстан (татарстан)

чистополь

новошешминский район

казань

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происшествия, дтп, республика татарстан (татарстан), чистополь, новошешминский район, авто, казань