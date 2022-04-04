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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13 - РИА Новости, 04.04.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13 - РИА Новости, 04.04.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13
Число пострадавших при падении автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Подмосковье увеличилось до 13, погибли два человека, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:06
2022-04-04T11:15
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
волоколамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших при падении автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Подмосковье увеличилось до 13, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадали, по уточненным данным, 13 человек, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщали о девяти пострадавших и двух погибших. По данным МЧС, при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу.Как сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, в 9.35 мск на 105-м километре автодороги "М-9 Балтия" рейсовый автобус, ехавший в сторону Волоколамска, съехал с дороги и упал с эстакады, погибли два человека. На месте работают сотрудники ДПС.
https://ria.ru/20220404/dtp-1781621689.html
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московская область (подмосковье)
москва
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:06 04.04.2022 (обновлено: 11:15 04.04.2022)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13 человек, двое погибли

На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших при падении автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Подмосковье увеличилось до 13, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пострадали, по уточненным данным, 13 человек, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Волоколамском городском округе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
10:23
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9
Ранее в экстренных службах сообщали о девяти пострадавших и двух погибших. По данным МЧС, при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением МоскваВолоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу.
Как сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, в 9.35 мск на 105-м километре автодороги "М-9 Балтия" рейсовый автобус, ехавший в сторону Волоколамска, съехал с дороги и упал с эстакады, погибли два человека. На месте работают сотрудники ДПС.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
10:52
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваВолоколамскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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