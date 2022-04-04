https://ria.ru/20220404/dtp-1781633199.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13 - РИА Новости, 04.04.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 13

Число пострадавших при падении автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Подмосковье увеличилось до 13, погибли два человека, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:06

2022-04-04T11:06

2022-04-04T11:15

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

волоколамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781634499_0:334:960:874_1920x0_80_0_0_2475fde5e8eb1969886e36501c3cf219.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших при падении автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Подмосковье увеличилось до 13, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадали, по уточненным данным, 13 человек, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщали о девяти пострадавших и двух погибших. По данным МЧС, при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу.Как сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, в 9.35 мск на 105-м километре автодороги "М-9 Балтия" рейсовый автобус, ехавший в сторону Волоколамска, съехал с дороги и упал с эстакады, погибли два человека. На месте работают сотрудники ДПС.

https://ria.ru/20220404/dtp-1781621689.html

https://ria.ru/20220404/pogibshie-1781629387.html

московская область (подмосковье)

москва

волоколамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), москва, волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)