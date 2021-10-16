https://ria.ru/20211016/avariya-1754866288.html

МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 16.10.2021

МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

Причиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде, где пострадали 16 человек, стал грузовик, не уступивший дорогу "Лиазу", сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T16:51

2021-10-16T16:51

2021-10-16T16:51

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

группа газ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Причиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде, где пострадали 16 человек, стал грузовик, не уступивший дорогу "Лиазу", сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и Лиаз – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По данным прокуратуры региона, пострадали 15 человек. Погибших нет. Минздрав региона сообщает о 12 пострадавших, из них 5 человек средней степени тяжести, остальные с легкими травмами."По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", произвёл столкновение с автобусом "ЛиАЗ", который совершил столкновение с маршрутным такси "ПАЗ". В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 человек, 5 из них доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и регулируют движение в месте ДТП.

https://ria.ru/20211016/dtp-1754845469.html

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, группа газ