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МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде
МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 16.10.2021
МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде
Причиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде, где пострадали 16 человек, стал грузовик, не уступивший дорогу "Лиазу", сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T16:51
2021-10-16T16:51
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
группа газ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Причиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде, где пострадали 16 человек, стал грузовик, не уступивший дорогу "Лиазу", сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и Лиаз – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По данным прокуратуры региона, пострадали 15 человек. Погибших нет. Минздрав региона сообщает о 12 пострадавших, из них 5 человек средней степени тяжести, остальные с легкими травмами."По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", произвёл столкновение с автобусом "ЛиАЗ", который совершил столкновение с маршрутным такси "ПАЗ". В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 человек, 5 из них доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и регулируют движение в месте ДТП.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, группа газ
16:51 16.10.2021
 
МВД назвало причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

Причиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде стал нарушивший правила грузовик

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Причиной ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде, где пострадали 16 человек, стал грузовик, не уступивший дорогу "Лиазу", сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и Лиаз – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По данным прокуратуры региона, пострадали 15 человек. Погибших нет. Минздрав региона сообщает о 12 пострадавших, из них 5 человек средней степени тяжести, остальные с легкими травмами.
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"По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", произвёл столкновение с автобусом "ЛиАЗ", который совершил столкновение с маршрутным такси "ПАЗ". В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 человек, 5 из них доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и регулируют движение в месте ДТП.
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородГруппа ГАЗ
 
 
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