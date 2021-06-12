https://ria.ru/20210612/dtp-1736768326.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Белгородом увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Белгородом увеличилось - РИА Новости, 12.06.2021

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Белгородом увеличилось

Количество получивших травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, выросло до 11 человек,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:31

2021-06-12T16:31

2021-06-12T18:08

белгородская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Количество получивших травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, выросло до 11 человек, среди пострадавших один ребенок, сообщает прокуратура региона.Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги "Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово" в Яковлевском городском округе. Водитель автобуса Neoplan на закруглении проезжей части не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и опрокинулся. По данным полиции, в нем находился 21 пассажир. За медицинской помощью на месте происшествия обратились семь человек.Прокуратурой по факту ДТП организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/dtp-1736744840.html

белгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия