Число пострадавших в ДТП с автобусом под Белгородом увеличилось
16:31 12.06.2021 (обновлено: 18:08 12.06.2021)
© Фото : УГИБДД УМВД по Белгородской областиДТП с автобусом "Неоплан" в Яковлевском городском округе Белгородской области
© Фото : УГИБДД УМВД по Белгородской области
Число получивших травмы при опрокидывании автобуса в Белгородской области выросло до 11 человек
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Количество получивших травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, выросло до 11 человек, среди пострадавших один ребенок, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги "Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово" в Яковлевском городском округе. Водитель автобуса Neoplan на закруглении проезжей части не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и опрокинулся. По данным полиции, в нем находился 21 пассажир. За медицинской помощью на месте происшествия обратились семь человек.
"Автобус осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки. В момент ДТП в нем находилось 19 пассажиров, в том числе 3 детей. Предварительно за медицинской помощью обратилось 11 человек, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.
Прокуратурой по факту ДТП организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.