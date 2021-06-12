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В ДТП с автобусом в Белгородской области пострадали семь человек
В ДТП с автобусом в Белгородской области пострадали семь человек - РИА Новости, 12.06.2021
В ДТП с автобусом в Белгородской области пострадали семь человек
Семь человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:05
2021-06-12T17:09
белгородская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, сообщает УМВД по региону.Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги "Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово" в Яковлевском городском округе."Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Neoplan, на закруглении проезжей части не справился с управлением, допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием", - говорится в сообщении.По данным полиции, автобус осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, в момент ДТП в нем находился 21 пассажир."Предварительно, на месте происшествия оказана помощь семи пассажирам, угрозы для их жизни нет", - информирует УМВД.На месте аварии работают автоинспекторы.
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белгородская область, происшествия
В ДТП с автобусом в Белгородской области пострадали семь человек
16:05 12.06.2021 (обновлено: 17:09 12.06.2021)
 
© Фото : УГИБДД УМВД по Белгородской областиДТП с автобусом "Неоплан" в Яковлевском городском округе Белгородской области
ДТП с автобусом Неоплан в Яковлевском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Фото : УГИБДД УМВД по Белгородской области

В Белгородской области опрокинулся пассажирский автобус, пострадали семь человек

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Семь человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, сообщает УМВД по региону.
Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги "Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово" в Яковлевском городском округе.
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"Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Neoplan, на закруглении проезжей части не справился с управлением, допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием", - говорится в сообщении.
По данным полиции, автобус осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, в момент ДТП в нем находился 21 пассажир.
"Предварительно, на месте происшествия оказана помощь семи пассажирам, угрозы для их жизни нет", - информирует УМВД.
На месте аварии работают автоинспекторы.
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