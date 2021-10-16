https://ria.ru/20211016/dtp-1754832908.html
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:15
2021-10-16T02:15
2021-10-16T02:15
происшествия
дтп
бабаюртовский район
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации ведомства, в результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, уточнили в МВД.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20211015/avariya-1754780627.html
бабаюртовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, бабаюртовский район, республика дагестан
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
При столкновении легковушки с рейсовым автобусом в Дагестане погибли четыре человека