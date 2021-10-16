https://ria.ru/20211016/dtp-1754832908.html

В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека

В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021

В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека

Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T02:15

2021-10-16T02:15

2021-10-16T02:15

происшествия

дтп

бабаюртовский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации ведомства, в результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, уточнили в МВД.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20211015/avariya-1754780627.html

бабаюртовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, бабаюртовский район, республика дагестан