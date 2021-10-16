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В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:15
2021-10-16T02:15
происшествия
дтп
бабаюртовский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации ведомства, в результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, уточнили в МВД.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
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происшествия, дтп, бабаюртовский район, республика дагестан
02:15 16.10.2021
 
В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека

При столкновении легковушки с рейсовым автобусом в Дагестане погибли четыре человека

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Пятнадцатого октября 2021 года примерно в 21:00 на 388-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, уточнили в МВД.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
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ПроисшествияДТПБабаюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
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