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В Ивановской области человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом

В Ивановской области человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом

Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T17:40

2021-01-02T17:40

2021-01-02T17:43

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ДТП произошло вблизи населенного пункта Деревеньки. "Водитель не справился с управлением, автобус лег на бок. В результате погибла одна женщина, четыре человека госпитализированы, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия