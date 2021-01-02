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В Ивановской области человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом
В Ивановской области человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом
Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T17:40
2021-01-02T17:40
2021-01-02T17:43
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ДТП произошло вблизи населенного пункта Деревеньки. "Водитель не справился с управлением, автобус лег на бок. В результате погибла одна женщина, четыре человека госпитализированы, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.
ивановская область
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РИА Новости
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ивановская область, происшествия