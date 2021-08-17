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В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек - РИА Новости, 17.08.2021
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек
Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты в 3,5 метра, пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:31
2021-08-17T17:39
происшествия
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты в 3,5 метра, пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ."По предварительным данным: 17 августа в 19.38 в Яравнинском районе на территории карьера Горно-обогатительного комбината "Озерный", водитель 1971 г.р., управляя автобусом "УРАЛ-3255-0010-41" (перевозил 20 пассажиров – сотрудники комбината) совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 метра", - говорится в сообщении."В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ГИБДД.
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происшествия, россия, республика бурятия
17:31 17.08.2021 (обновлено: 17:39 17.08.2021)
 
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек

ГИБДД России: в Бурятии автобус съехал с дороги и упал с высоты в 3,5 метра, пострадали 19 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты в 3,5 метра, пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.
"По предварительным данным: 17 августа в 19.38 в Яравнинском районе на территории карьера Горно-обогатительного комбината "Озерный", водитель 1971 г.р., управляя автобусом "УРАЛ-3255-0010-41" (перевозил 20 пассажиров – сотрудники комбината) совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 метра", - говорится в сообщении.
"В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ГИБДД.
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