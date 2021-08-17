https://ria.ru/20210817/dtp-1746117948.html

В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек

В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек - РИА Новости, 17.08.2021

В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра, пострадали 19 человек

Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты в 3,5 метра, пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:31

2021-08-17T17:31

2021-08-17T17:39

происшествия

россия

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты в 3,5 метра, пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ."По предварительным данным: 17 августа в 19.38 в Яравнинском районе на территории карьера Горно-обогатительного комбината "Озерный", водитель 1971 г.р., управляя автобусом "УРАЛ-3255-0010-41" (перевозил 20 пассажиров – сотрудники комбината) совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 метра", - говорится в сообщении."В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, республика бурятия