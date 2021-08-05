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В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек - РИА Новости, 05.08.2021
В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T05:01
2021-08-05T05:01
2021-08-05T05:01
происшествия
дтп
кемеровская область
прокопьевский район
прокопьевск
новосибирск
гумвд
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло рано утром по местному времени в четверг на 157-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк".По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего тот выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок."На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение. В общей сложности 11 человек доставлены в медицинское учреждение для обследования", - сообщили в главке.Полицейские работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины участников ДТП.
кемеровская область
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Кадры с места ДТП на Боровском шоссе
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом.
2021-08-05T05:01
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РИА Новости
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происшествия, дтп, кемеровская область, прокопьевский район, прокопьевск, новосибирск, гумвд
В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
В ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек