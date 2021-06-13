Дети из перевернувшегося в Ленинградской области автобуса не пострадали
© Фото : ГУ МЧС по Ленинградской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградской области
© Фото : ГУ МЧС по Ленинградской области
Дети не пострадали при съезде в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Семь детей, которые находились среди пассажиров экскурсионного автобуса, съехавшего в кювет в Ленинградской области, не пострадали в ДТП, сообщил РИА Новости представитель областного управления МЧС РФ.
Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По уточненной информации областной администрации, медики скорой помощи по итогам осмотра пострадавших приняли решение о госпитализации 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле.
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"По предварительным данным, в автобусе находились семь несовершеннолетних. Никто из них не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Как сообщало СУСК РФ по Ленобласти, по предварительным данным, водитель автобуса не справился в управлением из-за сильного дождя. По данным регионального следственного управления, в автобусе находилось 46 пассажиров. В результате ДТП госпитализированы 10 человек.
Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, информировало областное следственное управление.
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