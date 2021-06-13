https://ria.ru/20210613/deti-1736878385.html

Дети из перевернувшегося в Ленинградской области автобуса не пострадали

Дети из перевернувшегося в Ленинградской области автобуса не пострадали - РИА Новости, 13.06.2021

Дети из перевернувшегося в Ленинградской области автобуса не пострадали

Семь детей, которые находились среди пассажиров экскурсионного автобуса, съехавшего в кювет в Ленинградской области, не пострадали в ДТП, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T18:48

2021-06-13T18:48

2021-06-13T18:48

россия

подпорожье

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Семь детей, которые находились среди пассажиров экскурсионного автобуса, съехавшего в кювет в Ленинградской области, не пострадали в ДТП, сообщил РИА Новости представитель областного управления МЧС РФ.Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По уточненной информации областной администрации, медики скорой помощи по итогам осмотра пострадавших приняли решение о госпитализации 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле."По предварительным данным, в автобусе находились семь несовершеннолетних. Никто из них не пострадал", - сказал собеседник агентства.Как сообщало СУСК РФ по Ленобласти, по предварительным данным, водитель автобуса не справился в управлением из-за сильного дождя. По данным регионального следственного управления, в автобусе находилось 46 пассажиров. В результате ДТП госпитализированы 10 человек.Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, информировало областное следственное управление.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/proisshestvie-1736796872.html

https://ria.ru/20210605/trolleybus-1735790550.html

россия

подпорожье

ленинградская область

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россия, подпорожье, ленинградская область, происшествия