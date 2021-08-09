В Саратовской области завели дело после ДТП с автобусом
СК завел уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области
САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг из-за ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. В областной службе спасения РИА Новости сообщили, что 12 человек госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, а водитель от госпитализации отказался.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"… Следователями и криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что из 12 пострадавших, доставленных в больницу, госпитализация потребовалась только шестерым.
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"По поручению губернатора Валерия Радаева оказание медицинской помощи пострадавших взято под особый контроль. После ДТП в Калининскую ЦРБ доставили 12 человек, из них шесть после осмотра медиков были отпущены на амбулаторное лечение. Остальные шесть человек - все жители нашего региона - помещены в стационар ЦРБ в состоянии средней тяжести", - написал вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство после ДТП начало проверку деятельности перевозчика. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения перевозчиком положений законодательства о режиме труда и отдыха водителей, лицензионно-разрешительных требований, исполнения водителем требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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