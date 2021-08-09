https://ria.ru/20210809/dtp-1745049045.html

В Саратовской области завели дело после ДТП с автобусом

В Саратовской области завели дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.08.2021

В Саратовской области завели дело после ДТП с автобусом

Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг из-за ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:23

2021-08-09T14:23

2021-08-09T14:23

происшествия

саратов

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг из-за ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее главк МЧС сообщил, что рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. В областной службе спасения РИА Новости сообщили, что 12 человек госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, а водитель от госпитализации отказался."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"… Следователями и криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.В ведомстве уточнили, что из 12 пострадавших, доставленных в больницу, госпитализация потребовалась только шестерым."По поручению губернатора Валерия Радаева оказание медицинской помощи пострадавших взято под особый контроль. После ДТП в Калининскую ЦРБ доставили 12 человек, из них шесть после осмотра медиков были отпущены на амбулаторное лечение. Остальные шесть человек - все жители нашего региона - помещены в стационар ЦРБ в состоянии средней тяжести", - написал вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство после ДТП начало проверку деятельности перевозчика. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения перевозчиком положений законодательства о режиме труда и отдыха водителей, лицензионно-разрешительных требований, исполнения водителем требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210809/sportkar-1744998473.html

https://ria.ru/20210808/dtp-1744960446.html

https://ria.ru/20210807/dtp-1744832849.html

саратов

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия