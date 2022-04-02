https://ria.ru/20220402/delo-1781473200.html

После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело

После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело - РИА Новости, 02.04.2022

После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Карелии, в котором пострадали дети, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:23

2022-04-02T18:23

2022-04-02T18:23

происшествия

республика карелия

дтп

артур парфенчиков

кондопога

пудожский район

архангельская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Карелии, в котором пострадали дети, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми - жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. В республиканском управлении МВД отмечали, что в аварию попали 19 детей, они были отправлены на осмотр в больницу.По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в субботу сообщал, что серьезных травм никто из детей не получил, признаков гематом и сотрясений мозга не выявлено, их здоровью ничего не угрожает. По его словам, у десяти подростков после обследования выявлены ушибы и ссадины. Они находятся в Медвежьегорской ЦРБ. У 9 детей показаний к госпитализации нет, их разместили в пудожской гостинице "Уют".

https://ria.ru/20220201/dtp-1770479012.html

республика карелия

кондопога

пудожский район

архангельская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, республика карелия, дтп, артур парфенчиков, кондопога, пудожский район, архангельская область