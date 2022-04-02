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После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело - РИА Новости, 02.04.2022
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После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело
После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело - РИА Новости, 02.04.2022
После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Карелии, в котором пострадали дети, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:23
2022-04-02T18:23
происшествия
республика карелия
дтп
артур парфенчиков
кондопога
пудожский район
архангельская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Карелии, в котором пострадали дети, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми - жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. В республиканском управлении МВД отмечали, что в аварию попали 19 детей, они были отправлены на осмотр в больницу.По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в субботу сообщал, что серьезных травм никто из детей не получил, признаков гематом и сотрясений мозга не выявлено, их здоровью ничего не угрожает. По его словам, у десяти подростков после обследования выявлены ушибы и ссадины. Они находятся в Медвежьегорской ЦРБ. У 9 детей показаний к госпитализации нет, их разместили в пудожской гостинице "Уют".
https://ria.ru/20220201/dtp-1770479012.html
республика карелия
кондопога
пудожский район
архангельская область
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происшествия, республика карелия, дтп, артур парфенчиков, кондопога, пудожский район, архангельская область
18:23 02.04.2022
 
После ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали дети, возбудили дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Карелии, в котором пострадали дети

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Карелии, в котором пострадали дети, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми - жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. В республиканском управлении МВД отмечали, что в аварию попали 19 детей, они были отправлены на осмотр в больницу.
"Следователями… по результатам доследственной проверки, организованной по факту аварии с участием пассажирского автобуса, перевозившего детей в город Кондопогу из Архангельской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.
Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в субботу сообщал, что серьезных травм никто из детей не получил, признаков гематом и сотрясений мозга не выявлено, их здоровью ничего не угрожает. По его словам, у десяти подростков после обследования выявлены ушибы и ссадины. Они находятся в Медвежьегорской ЦРБ. У 9 детей показаний к госпитализации нет, их разместили в пудожской гостинице "Уют".
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ПроисшествияРеспублика КарелияДТПАртур ПарфенчиковКондопогаПудожский районАрхангельская область
 
 
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