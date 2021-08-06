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В Бурятии перевернулся автобус со студентами
В Бурятии перевернулся автобус со студентами - РИА Новости, 06.08.2021
В Бурятии перевернулся автобус со студентами
В Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов, сообщило МВД республики. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:15
2021-08-06T11:15
2021-08-06T12:38
происшествия
улан-удэ
авто
республика бурятия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов, сообщило МВД республики.Это произошло на 22-м километре автодороги Улан-Удэ — Курумкан в местности "Тещин язык". Водитель не справился с управлением. Погибших нет.По предварительным данным ГО ЧС республики, пострадало 14 пассажиров. В Минздраве Бурятии уточнили, что их 25: при этом 12 студентов доставят в Больницу скорой медицинской помощи, еще 12 человек — в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Еще одну 17-летнюю пациентку направили в Детскую республиканскую клиническую больницу. После их обследования медики примут решение о дальнейшей тактике лечения.В ведомстве также добавили, что у всех пассажиров легкие травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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РИА Новости
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происшествия, улан-удэ, авто, республика бурятия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:15 06.08.2021 (обновлено: 12:38 06.08.2021)
В Бурятии перевернулся автобус со студентами
МВД: автобус с 25 студентами опрокинулся на перевале Пыхта в Бурятии
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов, сообщило МВД республики.
Это произошло на 22-м километре автодороги Улан-Удэ — Курумкан в местности "Тещин язык". Водитель не справился с управлением. Погибших нет.
По предварительным данным ГО ЧС республики, пострадало 14 пассажиров.
В Минздраве Бурятии уточнили, что их 25: при этом 12 студентов доставят в Больницу скорой медицинской помощи, еще 12 человек — в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Еще одну 17-летнюю пациентку направили в Детскую республиканскую клиническую больницу. После их обследования медики примут решение о дальнейшей тактике лечения.
В ведомстве также добавили, что у всех пассажиров легкие травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.