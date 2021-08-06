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В Бурятии перевернулся автобус со студентами

В Бурятии перевернулся автобус со студентами - РИА Новости, 06.08.2021

В Бурятии перевернулся автобус со студентами

В Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов, сообщило МВД республики. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:15

2021-08-06T11:15

2021-08-06T12:38

происшествия

улан-удэ

авто

республика бурятия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов, сообщило МВД республики.Это произошло на 22-м километре автодороги Улан-Удэ — Курумкан в местности "Тещин язык". Водитель не справился с управлением. Погибших нет.По предварительным данным ГО ЧС республики, пострадало 14 пассажиров. В Минздраве Бурятии уточнили, что их 25: при этом 12 студентов доставят в Больницу скорой медицинской помощи, еще 12 человек — в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Еще одну 17-летнюю пациентку направили в Детскую республиканскую клиническую больницу. После их обследования медики примут решение о дальнейшей тактике лечения.В ведомстве также добавили, что у всех пассажиров легкие травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20210805/dtp-1744450370.html

улан-удэ

республика бурятия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, улан-удэ, авто, республика бурятия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)