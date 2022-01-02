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В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2022
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 02.01.2022
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происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 раненых.По данным оперативной группы при областном правительстве, шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них в реанимации. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до 12. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, они остаются под наблюдением медиков. В региональной прокуратуре уточнили, что один из погибших — водитель.Авария произошла около 05:45 на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий", возле села Вослебово Скопинского района. По словам источника РИА Новости, это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Скопинский межмуниципальный отдел УМВД возбудил уголовное дело.
рязанская область
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Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
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происшествия, рязанская область, видео
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.
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07:47 02.01.2022 (обновлено: 18:57 02.01.2022)
 
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек

В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек, 21 пострадал

© Фото : Главное управление МЧС России по Рязанской областиДТП с участием автобуса в Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.
Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 раненых.
По данным оперативной группы при областном правительстве, шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них в реанимации. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до 12. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, они остаются под наблюдением медиков.
В региональной прокуратуре уточнили, что один из погибших — водитель.
Авария произошла около 05:45 на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий", возле села Вослебово Скопинского района.

"Рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста", — сказали в полиции.

По словам источника РИА Новости, это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.
Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Скопинский межмуниципальный отдел УМВД возбудил уголовное дело.
 
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