https://ria.ru/20220102/ryazan-1766403797.html
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2022
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T07:47
2022-01-02T07:47
2022-01-02T18:57
происшествия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405188_231:0:1280:590_1920x0_80_0_0_0a96568065d556e56fd978351aa59479.jpg
РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 раненых.По данным оперативной группы при областном правительстве, шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них в реанимации. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до 12. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, они остаются под наблюдением медиков. В региональной прокуратуре уточнили, что один из погибших — водитель.Авария произошла около 05:45 на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий", возле села Вослебово Скопинского района. По словам источника РИА Новости, это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Скопинский межмуниципальный отдел УМВД возбудил уголовное дело.
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405188_445:0:1232:590_1920x0_80_0_0_6e88afd6384d8ac3868d8fcdcc1e129f.jpg
Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.
2022-01-02T07:47
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, видео
07:47 02.01.2022 (обновлено: 18:57 02.01.2022)
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек, 21 пострадал
РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости.
Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области
стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.
Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 раненых.
По данным оперативной группы при областном правительстве, шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них в реанимации. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до 12. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, они остаются под наблюдением медиков.
В региональной прокуратуре уточнили, что один из погибших — водитель.
Авария произошла около 05:45 на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий", возле села Вослебово Скопинского района
.
"Рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста", — сказали в полиции.
По словам источника РИА Новости, это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.
Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Скопинский межмуниципальный отдел УМВД возбудил уголовное дело.