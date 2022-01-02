https://ria.ru/20220102/ryazan-1766403797.html

В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек

В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2022

В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек

Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T07:47

2022-01-02T07:47

2022-01-02T18:57

происшествия

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405188_231:0:1280:590_1920x0_80_0_0_0a96568065d556e56fd978351aa59479.jpg

РЯЗАНЬ, 2 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей, заявили РИА Новости в региональном главке МВД.Первоначально сообщалось о шести погибших и 14 раненых.По данным оперативной группы при областном правительстве, шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них в реанимации. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до 12. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, они остаются под наблюдением медиков. В региональной прокуратуре уточнили, что один из погибших — водитель.Авария произошла около 05:45 на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий", возле села Вослебово Скопинского района. По словам источника РИА Новости, это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения, но некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Скопинский межмуниципальный отдел УМВД возбудил уголовное дело.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали пять человек, пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних. 2022-01-02T07:47 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, видео