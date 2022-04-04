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В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9 - РИА Новости, 04.04.2022
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В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9 - РИА Новости, 04.04.2022
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9
В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:23
2022-04-04T12:58
происшествия
москва
волоколамск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Авария произошла на федеральной автодороге М-9 "Балтия"."При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу", — сказал собеседник агентства.Первоначально областной Минздрав сообщал, что еще восемь человек получили ранения, но позже первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова уточнила, что в больницы доставили 14 человек.По ее словам, состояние четверых из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Двоих уже отправили вертолетами в Красногорск, еще двое находятся в реанимации Волоколамской ЦРБ, но затем их также доставят в Красногорск. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.Подмосковная прокуратура проводит проверку. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/dtp-1781651307.html
москва
волоколамск
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, волоколамск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:23 04.04.2022 (обновлено: 12:58 04.04.2022)
 
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9

В Подмосковье автобус рухнул с моста на трассе М-9, предварительно, погибли два человека

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Волоколамском городском округе
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Волоколамском городском округе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Авария произошла на федеральной автодороге М-9 "Балтия".
"При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением МоскваВолоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу", — сказал собеседник агентства.
Первоначально областной Минздрав сообщал, что еще восемь человек получили ранения, но позже первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова уточнила, что в больницы доставили 14 человек.
По ее словам, состояние четверых из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Двоих уже отправили вертолетами в Красногорск, еще двое находятся в реанимации Волоколамской ЦРБ, но затем их также доставят в Красногорск.
"Остальные средней тяжести, но без реанимации практически, восемь человек. Они останутся в Волоколамской ЦРБ, будем следить за их состоянием", — сказала Стригункова.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подмосковная прокуратура проводит проверку. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:13В России
Опубликовано видео с места ДТП с участием автобуса в Подмосковье
 
ПроисшествияМоскваВолоколамскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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