https://ria.ru/20220404/dtp-1781621689.html
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9 - РИА Новости, 04.04.2022
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9
В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:23
2022-04-04T10:23
2022-04-04T12:58
происшествия
москва
волоколамск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Авария произошла на федеральной автодороге М-9 "Балтия"."При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу", — сказал собеседник агентства.Первоначально областной Минздрав сообщал, что еще восемь человек получили ранения, но позже первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова уточнила, что в больницы доставили 14 человек.По ее словам, состояние четверых из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Двоих уже отправили вертолетами в Красногорск, еще двое находятся в реанимации Волоколамской ЦРБ, но затем их также доставят в Красногорск. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.Подмосковная прокуратура проводит проверку. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/dtp-1781651307.html
москва
волоколамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, волоколамск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:23 04.04.2022 (обновлено: 12:58 04.04.2022)
В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9
В Подмосковье автобус рухнул с моста на трассе М-9, предварительно, погибли два человека
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Авария произошла на федеральной автодороге М-9 "Балтия".
"При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва
— Волоколамск
пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу", — сказал собеседник агентства.
Первоначально областной Минздрав сообщал, что еще восемь человек получили ранения, но позже первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова уточнила, что в больницы доставили 14 человек.
По ее словам, состояние четверых из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Двоих уже отправили вертолетами в Красногорск, еще двое находятся в реанимации Волоколамской ЦРБ, но затем их также доставят в Красногорск.
"Остальные средней тяжести, но без реанимации практически, восемь человек. Они останутся в Волоколамской ЦРБ, будем следить за их состоянием", — сказала Стригункова.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подмосковная прокуратура проводит проверку. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.