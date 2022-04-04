https://ria.ru/20220404/dtp-1781621689.html

В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9

В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9 - РИА Новости, 04.04.2022

В Подмосковье автобус рухнул с эстакады на трассе М-9

В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:23

2022-04-04T10:23

2022-04-04T12:58

происшествия

москва

волоколамск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области пассажирский автобус упал с эстакады, погибли два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Авария произошла на федеральной автодороге М-9 "Балтия"."При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу", — сказал собеседник агентства.Первоначально областной Минздрав сообщал, что еще восемь человек получили ранения, но позже первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова уточнила, что в больницы доставили 14 человек.По ее словам, состояние четверых из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Двоих уже отправили вертолетами в Красногорск, еще двое находятся в реанимации Волоколамской ЦРБ, но затем их также доставят в Красногорск. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.Подмосковная прокуратура проводит проверку. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/dtp-1781651307.html

москва

волоколамск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, волоколамск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)