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В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек

В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек - РИА Новости, 10.06.2021

В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек

Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T06:51

2021-06-10T06:51

2021-06-10T08:25

наезд автобуса на остановку в свердловской области

москва

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авто

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали десять человек, из них шестеро погибли", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости о 15 пострадавших в результате происшествия.По информации ведомства, ПАЗ перевозил рабочих на предприятие, перед которым находится большой спуск. По предварительной информации, во время съезда у автобуса отказали тормоза, и он, протаранив ворота предприятия, наехал на людей на остановке.В ГИБДД, в свою очередь уточнили, что в салоне было около 50 человек.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html

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