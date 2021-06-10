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В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек
В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек - РИА Новости, 10.06.2021
В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек
Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T06:51
2021-06-10T08:25
наезд автобуса на остановку в свердловской области
москва
россия
авто
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали десять человек, из них шестеро погибли", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости о 15 пострадавших в результате происшествия.По информации ведомства, ПАЗ перевозил рабочих на предприятие, перед которым находится большой спуск. По предварительной информации, во время съезда у автобуса отказали тормоза, и он, протаранив ворота предприятия, наехал на людей на остановке.В ГИБДД, в свою очередь уточнили, что в салоне было около 50 человек.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, москва, россия, авто, свердловская область, происшествия
В Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек
06:51 10.06.2021 (обновлено: 08:25 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали десять человек, из них шестеро погибли", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости о 15 пострадавших в результате происшествия.
По информации ведомства, ПАЗ перевозил рабочих на предприятие, перед которым находится большой спуск. По предварительной информации, во время съезда у автобуса отказали тормоза, и он, протаранив ворота предприятия, наехал на людей на остановке.
В ГИБДД, в свою очередь уточнили, что в салоне было около 50 человек.
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Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиМоскваРоссияАвтоСвердловская областьПроисшествия
 
 
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