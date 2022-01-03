Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/dtp-1766494648.html
В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом
В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.01.2022
В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом
Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после произошедшего в воскресенье ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:57
2022-01-03T16:57
происшествия
рязанская область
астрахань
москва
дтп с автобусом в рязанской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405490_89:0:1191:620_1920x0_80_0_0_c628c4cd4eb45ede5963257f853a4dc8.jpg
РЯЗАНЬ, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после произошедшего в воскресенье ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. Погибли пять человек, в том числе водитель, 22 пострадали. Заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем. На сайте МВД Медиа указывалось, что водитель мог находиться за рулем переутомленным."Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после ДТП с автобусом. Трое - в ОКБ (областная клиническая больница - ред.), двое из них в тяжелом состоянии, один - средней тяжести. В Скопинском ММЦ (межмуниципальный медицинский центр - ред.) 10 человек, двое из которых несовершеннолетние", - сообщили в Минздраве.
https://ria.ru/20220103/avtobus-1766483824.html
рязанская область
астрахань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766405490_227:0:1054:620_1920x0_80_0_0_d39e7a80312522eb2237818f3c5ae4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, астрахань, москва, дтп с автобусом в рязанской области
16:57 03.01.2022
 
В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после ДТП с автобусом

© Фото : УМВД РФ по Рязанской областиНа месте ДТП с автобусом в Рязанской области
На месте ДТП с автобусом в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : УМВД РФ по Рязанской области
На месте ДТП с автобусом в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после произошедшего в воскресенье ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. Погибли пять человек, в том числе водитель, 22 пострадали. Заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем. На сайте МВД Медиа указывалось, что водитель мог находиться за рулем переутомленным.
"Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после ДТП с автобусом. Трое - в ОКБ (областная клиническая больница - ред.), двое из них в тяжелом состоянии, один - средней тяжести. В Скопинском ММЦ (межмуниципальный медицинский центр - ред.) 10 человек, двое из которых несовершеннолетние", - сообщили в Минздраве.
Пассажирский автобус съехал в кювет в районе села Онор на Сахалине - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
14:42
На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет
 
ПроисшествияРязанская областьАстраханьМоскваДТП с автобусом в Рязанской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России