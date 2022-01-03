https://ria.ru/20220103/dtp-1766494648.html

В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.01.2022

В Рязанской области 13 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после произошедшего в воскресенье ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:57

2022-01-03T16:57

2022-01-03T16:57

происшествия

рязанская область

астрахань

москва

дтп с автобусом в рязанской области

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РЯЗАНЬ, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после произошедшего в воскресенье ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. Погибли пять человек, в том числе водитель, 22 пострадали. Заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем. На сайте МВД Медиа указывалось, что водитель мог находиться за рулем переутомленным."Тринадцать человек остаются в больницах Рязанской области после ДТП с автобусом. Трое - в ОКБ (областная клиническая больница - ред.), двое из них в тяжелом состоянии, один - средней тяжести. В Скопинском ММЦ (межмуниципальный медицинский центр - ред.) 10 человек, двое из которых несовершеннолетние", - сообщили в Минздраве.

https://ria.ru/20220103/avtobus-1766483824.html

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