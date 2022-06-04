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Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022
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Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022
Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
Не менее четырёх человек, по предварительным данным, погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, среди пострадавших есть несовершеннолетние,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:19
2022-06-04T10:35
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Не менее четырёх человек, по предварительным данным, погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.ЧП произошло в Темрюкском районе Кубани. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк-поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в Темрюкском районе в станице Голубицкой.Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть трёх лиц). Сообщается, что дополнительно будет проведена проверка деятельности организации, выпускающей маршрутный транспорт на линию.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район
10:19 04.06.2022 (обновлено: 10:35 04.06.2022)
 
Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани

Не менее четырех человек погибли в ДТП с автобусом на Кубани, среди пострадавших есть дети

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Не менее четырёх человек, по предварительным данным, погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
ЧП произошло в Темрюкском районе Кубани. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.
Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк-поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в Темрюкском районе в станице Голубицкой.
"Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее 4 человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть трёх лиц). Сообщается, что дополнительно будет проведена проверка деятельности организации, выпускающей маршрутный транспорт на линию.
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ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
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