https://ria.ru/20220604/dtp-1793094716.html

Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани

Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022

Прокуратура уточнила число жертв ДТП с рейсовым автобусом на Кубани

Не менее четырёх человек, по предварительным данным, погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, среди пострадавших есть несовершеннолетние,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:19

2022-06-04T10:19

2022-06-04T10:35

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Не менее четырёх человек, по предварительным данным, погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.ЧП произошло в Темрюкском районе Кубани. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк-поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в Темрюкском районе в станице Голубицкой.Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть трёх лиц). Сообщается, что дополнительно будет проведена проверка деятельности организации, выпускающей маршрутный транспорт на линию.

https://ria.ru/20220602/avarii-1792614758.html

краснодарский край

темрюкский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, темрюкский район