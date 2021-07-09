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В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2021
В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Сочи попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 30 человек. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:05
2021-07-09T10:05
2021-07-09T12:33
гумвд
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. В Сочи попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 30 человек. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.По предварительным данным, его водитель не справился с управлением, после того, как перегрел тормоза на спуске. Автобус столкнулся с легким грузовиком Hyundai Porter и съехал в кювет.Пострадали 13 человек. Десять взрослых пассажиров доставили в городскую больницу, также госпитализировали троих детей.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Туда также выехал исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Сочи, надзорный орган будет проверять ход разбирательства.
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гумвд, сочи, происшествия
В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
10:05 09.07.2021 (обновлено: 12:33 09.07.2021)
В Сочи 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом