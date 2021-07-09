https://ria.ru/20210709/dtp-1740555594.html

В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2021

В Сочи рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Сочи попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 30 человек. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:05

2021-07-09T10:05

2021-07-09T12:33

гумвд

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. В Сочи попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 30 человек. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.По предварительным данным, его водитель не справился с управлением, после того, как перегрел тормоза на спуске. Автобус столкнулся с легким грузовиком Hyundai Porter и съехал в кювет.Пострадали 13 человек. Десять взрослых пассажиров доставили в городскую больницу, также госпитализировали троих детей.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Туда также выехал исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Сочи, надзорный орган будет проверять ход разбирательства.

https://ria.ru/20210709/dtp-1740555594.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, сочи, происшествия