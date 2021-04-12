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В Рязани столкнулись маршрутка и одиннадцать автомобилей
В Рязани столкнулись маршрутка и одиннадцать автомобилей
В Рязани столкнулись двенадцать автомобилей; восемь человек, включая годовалого ребенка, получили травмы, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:05
2021-04-12T16:05
2021-04-12T18:41
volkswagen polo
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости. В Рязани столкнулись двенадцать автомобилей; восемь человек, включая годовалого ребенка, получили травмы, сообщило УМВД по региону.Авария произошла около 14:30 на улице Каширина. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса врезался в легковой Volkswagen Polo, после этого по инерции столкнулись остальные автомобили. Пятерых человек госпитализировали.По информации рязанской администрации, во время движения водителю автобуса стало плохо и он потерял контроль над управлением."В этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии", — сказано в посте на странице мэрии во "ВКонтакте".На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняют.
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РИА Новости
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Кадры массового ДТП с участием автобуса в Рязани
12 машин, включая маршрутку, столкнулись в Рязани, травмы получили 8 человек. 5 человек госпитализированы.
2021-04-12T16:05
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PT0M33S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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volkswagen polo, рязань, происшествия