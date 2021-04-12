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В Рязани столкнулись маршрутка и одиннадцать автомобилей

В Рязани столкнулись маршрутка и одиннадцать автомобилей

В Рязани столкнулись двенадцать автомобилей; восемь человек, включая годовалого ребенка, получили травмы, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:05

2021-04-12T16:05

2021-04-12T18:41

volkswagen polo

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости. В Рязани столкнулись двенадцать автомобилей; восемь человек, включая годовалого ребенка, получили травмы, сообщило УМВД по региону.Авария произошла около 14:30 на улице Каширина. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса врезался в легковой Volkswagen Polo, после этого по инерции столкнулись остальные автомобили. Пятерых человек госпитализировали.По информации рязанской администрации, во время движения водителю автобуса стало плохо и он потерял контроль над управлением."В этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии", — сказано в посте на странице мэрии во "ВКонтакте".На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняют.

рязань

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2021

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Кадры массового ДТП с участием автобуса в Рязани 12 машин, включая маршрутку, столкнулись в Рязани, травмы получили 8 человек. 5 человек госпитализированы. 2021-04-12T16:05 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen polo, рязань, происшествия