https://ria.ru/20210814/dtp-1745737433.html

СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области

СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области - РИА Новости, 14.08.2021

СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области

Следователи начали доследственную проверку по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T13:21

2021-08-14T13:21

2021-08-14T13:21

происшествия

владимирская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщило региональное управление СК РФ.Авария произошла около 3.15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительной информации, автобус Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем MAN с полуприцепом "ТОНАР". В результате травмы получили 22 человека, из них 16 были доставлены в больницу, где шестерых госпитализировали, а остальных отпустили после оказания медицинской помощи. Состояние госпитализированных оценивается как не тяжелое."По факту ДТП в Александровском районе... проводится доследственная проверка. В ходе доследственной проверки следователи СК России выяснят обстоятельства, причины и условия произошедшего, дадут оценку действиям водителей транспортных средств и иным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, организации перевозки пассажиров на предмет требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Всего в автобусе, который ехал по маршруту "Вологда - Москва", находись 47 человек, включая водителя.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html

владимирская область

москва

россия

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происшествия, владимирская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия