https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html

На Кубани автобус с туристами попал в ДТП

На Кубани автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 24.07.2021

На Кубани автобус с туристами попал в ДТП

Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани: два человека погибли, 19 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:40

2021-07-24T10:40

2021-07-24T11:27

авто

апшеронский район

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани: два человека погибли, 19 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.Инцидент произошел в районе поселка Мезмай.По предварительной версии следствия, у автобуса отказали тормоза. Водителю пришлось съехать с дороги.Точное число пассажиров пока не известно, сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html

апшеронский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, апшеронский район, краснодарский край, происшествия