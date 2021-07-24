https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html
На Кубани автобус с туристами попал в ДТП
На Кубани автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 24.07.2021
На Кубани автобус с туристами попал в ДТП
Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани: два человека погибли, 19 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:40
2021-07-24T10:40
2021-07-24T11:27
авто
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани: два человека погибли, 19 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.Инцидент произошел в районе поселка Мезмай.По предварительной версии следствия, у автобуса отказали тормоза. Водителю пришлось съехать с дороги.Точное число пассажиров пока не известно, сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html
апшеронский район
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авто, апшеронский район, краснодарский край, происшествия
10:40 24.07.2021 (обновлено: 11:27 24.07.2021)
На Кубани автобус с туристами попал в ДТП
На Кубани автобус с туристами попал в ДТП, два человека погибли