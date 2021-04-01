https://ria.ru/20210401/dtp-1603742324.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Туле возросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Туле возросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом и двумя легковушками в Туле выросло до 15, большинство из них - сотрудники областной психиатрической больницы, которые... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:12
2021-04-01T10:12
2021-04-01T10:12
тула
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и двумя легковушками в Туле выросло до 15, большинство из них - сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, сообщил минздрав Тульской области.Как говорил РИА Новости представитель УМВД, столкнулись автобус ПАЗ и две машины - SsangYong и Hyundai. Экстренные службы сообщали о 14 пострадавших, областная прокуратура – о девяти."В аварии пострадало 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу в пос. Петровский, водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении минздрава.
https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html
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тула, тульская область, происшествия