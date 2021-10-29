https://ria.ru/20211029/dtp-1756884595.html

В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек

В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 29.10.2021

В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщил журналистам представитель УМВД по региону. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:06

2021-10-29T16:06

2021-10-29T17:38

происшествия

ивановская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области."Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали 10 человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжелые травмы. В Ford Focus пострадали два человека", - сказал представитель УМВД.Он отметил, что автобус вез пассажиров в город Фурманов.

https://ria.ru/20211029/pogranichnik-1756882974.html

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ивановская область