https://ria.ru/20211029/dtp-1756884595.html
В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 29.10.2021
В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщил журналистам представитель УМВД по региону. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:06
2021-10-29T16:06
2021-10-29T17:38
происшествия
ивановская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области."Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали 10 человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжелые травмы. В Ford Focus пострадали два человека", - сказал представитель УМВД.Он отметил, что автобус вез пассажиров в город Фурманов.
https://ria.ru/20211029/pogranichnik-1756882974.html
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происшествия, ивановская область
16:06 29.10.2021 (обновлено: 17:38 29.10.2021)
В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Ивановской области пострадали 12 человек
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости.
Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области
, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.
ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области.
"Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения в автобусе пострадали 10 человек, вероятно, они будут госпитализированы, водитель автобуса получил тяжелые травмы. В Ford Focus пострадали два человека", - сказал представитель УМВД.
Он отметил, что автобус вез пассажиров в город Фурманов.