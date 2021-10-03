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В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами - РИА Новости, 03.10.2021
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:55
2021-10-03T00:55
2021-10-03T02:28
происшествия
хабаровский край
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По предварительной информации, водитель 1969 года рождения не справился с управлением автобусом Daewoo. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе находились 30 человек.
https://ria.ru/20211002/avariya-1752785174.html
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происшествия, хабаровский край
00:55 03.10.2021 (обновлено: 02:28 03.10.2021)
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
В Хабаровском крае автобус опрокинулся в кювет, за медпомощью обратились 12 человек