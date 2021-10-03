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В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами - РИА Новости, 03.10.2021
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:55
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происшествия
хабаровский край
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По предварительной информации, водитель 1969 года рождения не справился с управлением автобусом Daewoo. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе находились 30 человек.
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происшествия, хабаровский край
00:55 03.10.2021 (обновлено: 02:28 03.10.2021)
 
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами

В Хабаровском крае автобус опрокинулся в кювет, за медпомощью обратились 12 человек

© Фото пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краюАвария с участием автобуса на 19 километре автодороги г. Хабаровск - с. Лидога - п. Ванино - г. Комсомольск-на-Амуре
Авария с участием автобуса на 19 километре автодороги г. Хабаровск - с. Лидога - п. Ванино - г. Комсомольск-на-Амуре
© Фото пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Авария произошла на 19-м километре автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре... В результате происшествия 12 человек обратились за медицинской помощью в медицинское учреждение села Троицкое", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, водитель 1969 года рождения не справился с управлением автобусом Daewoo. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе находились 30 человек.
 
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