https://ria.ru/20211003/avtobus-1752835486.html

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами - РИА Новости, 03.10.2021

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами

Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T00:55

2021-10-03T00:55

2021-10-03T02:28

происшествия

хабаровский край

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщается на сайте МВД Медиа.По предварительной информации, водитель 1969 года рождения не справился с управлением автобусом Daewoo. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе находились 30 человек.

https://ria.ru/20211002/avariya-1752785174.html

хабаровский край

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2021

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происшествия, хабаровский край