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Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани

Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани - РИА Новости, 21.06.2021

Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани

Водитель и 14-летний мальчик госпитализированы после ДТП под Туапсе с участием двух автобусов, перевозивших детей, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:40

2021-06-21T16:40

2021-06-21T16:52

следственный комитет россии (ск рф)

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краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Водитель и 14-летний мальчик госпитализированы после ДТП под Туапсе с участием двух автобусов, перевозивших детей, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По данным полиции, в обоих автобусах находились 62 ребенка, водителя и 15 детей доставили в больницу для осмотра. По данным оперштаба региона, тяжелых травм никто не получил. СК возбудил по данному факту дело об оказании небезопасных услуг.Изначально полиция сообщала, что предполагаемой причиной ДТП стал отказ тормозов у одного из автобусов."Предварительно, (водитель автобуса Volvo) не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автобусом MAN. В результате ДТП госпитализированы 14-летний мальчик (житель города Краснодара) и 49-летний водитель автобуса "Volvo", - говорится в сообщении пресс-службы кубанского главка МВД.

https://ria.ru/20210621/delo-1737895531.html

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туапсе

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Работа следователей на месте аварии двух автобусов в Краснодарском крае Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Кубани утром в понедельник. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По предварительным данным ГУМВД по Кубани, авария произошла на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97" при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в посёлке Ольгинка, в Краснодар. 2021-06-21T16:40 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), краснодар, туапсе, краснодарский край, происшествия