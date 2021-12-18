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Один ребенок остается в больнице после ДТП в Ярославской области
Один ребенок остается в больнице после ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 18.12.2021
Один ребенок остается в больнице после ДТП в Ярославской области
Одна девочка из автобуса, попавшего в ДТП с лесовозом в Ярославской области, остается в больнице, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T17:10
2021-12-18T17:10
происшествия
дтп
ярославская область
ростов
солнечногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одна девочка из автобуса, попавшего в ДТП с лесовозом в Ярославской области, остается в больнице, сообщает правительство региона.В аварию попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп, на дороге рассыпались бревна, автобус наехал на них и завалился на правый бок. По уточненным данным, детей в автобусе было 13. Их доставили на осмотр в детскую областную больницу, двоих детей везли автомобилями медицины катастроф. Сообщалось, что у водителя сломана рука, его доставили в больницу имени Соловьева в Ярославль. По данным СК, медицинская помощь потребовалась 11 несовершеннолетним пассажирам.По данным властей региона, автобус вез на соревнования команду ростовского спортивного клуба "Самбо 21век". Городской центр молодежи и спорта Ростова предоставил ребятам медицинский допуск на участие в соревнованиях."Спортсмены ехали на открытый новогодний турнир по дзюдо "Зимушка-зима" в Солнечногорск. Всего в автобусе было 20 человек, в том числе 13 детей 2005-2013 года рождения, пять родителей и два тренера. Родители самостоятельно арендовали автобус для перевозки детей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова директора центра Александра Казакова.
https://ria.ru/20211218/proverka-1764373913.html
ярославская область
ростов
солнечногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия, дтп, ярославская область, ростов, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
17:10 18.12.2021
 
Один ребенок остается в больнице после ДТП в Ярославской области

Один ребенок остается в больнице после ДТП с автобусом в Ярославской области

© Фото : ГУ МЧС по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : ГУ МЧС по Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одна девочка из автобуса, попавшего в ДТП с лесовозом в Ярославской области, остается в больнице, сообщает правительство региона.
В аварию попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп, на дороге рассыпались бревна, автобус наехал на них и завалился на правый бок. По уточненным данным, детей в автобусе было 13. Их доставили на осмотр в детскую областную больницу, двоих детей везли автомобилями медицины катастроф. Сообщалось, что у водителя сломана рука, его доставили в больницу имени Соловьева в Ярославль. По данным СК, медицинская помощь потребовалась 11 несовершеннолетним пассажирам.
"К счастью, обошлось без жертв... Травмы получили три ребенка. Они были доставлены в детскую областную больницу. Сейчас одну из девочек и мальчика врачи уже отпустили домой. Вторая девочка останется под наблюдением медиков", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева.
По данным властей региона, автобус вез на соревнования команду ростовского спортивного клуба "Самбо 21век". Городской центр молодежи и спорта Ростова предоставил ребятам медицинский допуск на участие в соревнованиях.
"Спортсмены ехали на открытый новогодний турнир по дзюдо "Зимушка-зима" в Солнечногорск. Всего в автобусе было 20 человек, в том числе 13 детей 2005-2013 года рождения, пять родителей и два тренера. Родители самостоятельно арендовали автобус для перевозки детей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова директора центра Александра Казакова.
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ПроисшествияДТПЯрославская областьРостовСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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