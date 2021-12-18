Один ребенок остается в больнице после ДТП в Ярославской области
Один ребенок остается в больнице после ДТП с автобусом в Ярославской области
© Фото : ГУ МЧС по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Ярославской области
© Фото : ГУ МЧС по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одна девочка из автобуса, попавшего в ДТП с лесовозом в Ярославской области, остается в больнице, сообщает правительство региона.
В аварию попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп, на дороге рассыпались бревна, автобус наехал на них и завалился на правый бок. По уточненным данным, детей в автобусе было 13. Их доставили на осмотр в детскую областную больницу, двоих детей везли автомобилями медицины катастроф. Сообщалось, что у водителя сломана рука, его доставили в больницу имени Соловьева в Ярославль. По данным СК, медицинская помощь потребовалась 11 несовершеннолетним пассажирам.
"К счастью, обошлось без жертв... Травмы получили три ребенка. Они были доставлены в детскую областную больницу. Сейчас одну из девочек и мальчика врачи уже отпустили домой. Вторая девочка останется под наблюдением медиков", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева.
По данным властей региона, автобус вез на соревнования команду ростовского спортивного клуба "Самбо 21век". Городской центр молодежи и спорта Ростова предоставил ребятам медицинский допуск на участие в соревнованиях.
"Спортсмены ехали на открытый новогодний турнир по дзюдо "Зимушка-зима" в Солнечногорск. Всего в автобусе было 20 человек, в том числе 13 детей 2005-2013 года рождения, пять родителей и два тренера. Родители самостоятельно арендовали автобус для перевозки детей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова директора центра Александра Казакова.