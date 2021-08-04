https://ria.ru/20210804/dtp-1744321889.html

В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

В Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:03

2021-08-04T13:03

2021-08-04T14:48

авто

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.ДТП произошло около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1 корпус 1. Всего в автобусе находилось 20 человек. Водитель, по данным дептранса, имеет 30-летний стаж, в парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Мужчина перед сменой прошел медосмотр.Столичный депздрав сообщил об 11 пострадавших, среди них двое детей. У беременной женщины, по предварительным данным, черепно-мозговая травма. Еще двое пассажиров находится в тяжелом состоянии.Как рассказали городские власти, одной из причин аварии стало то, что при дорожных работах не обеспечили безопасность. Грузовик, как отметили в Госавтоинспекции, принадлежит коммунальным службам.Движение в районе столкновения затруднено, перекрыто две полосы.Полицейские начали проверку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743586380.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, происшествия, москва