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В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие
В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие
В Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:03
2021-08-04T13:03
2021-08-04T14:48
авто
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.ДТП произошло около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1 корпус 1. Всего в автобусе находилось 20 человек. Водитель, по данным дептранса, имеет 30-летний стаж, в парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Мужчина перед сменой прошел медосмотр.Столичный депздрав сообщил об 11 пострадавших, среди них двое детей. У беременной женщины, по предварительным данным, черепно-мозговая травма. Еще двое пассажиров находится в тяжелом состоянии.Как рассказали городские власти, одной из причин аварии стало то, что при дорожных работах не обеспечили безопасность. Грузовик, как отметили в Госавтоинспекции, принадлежит коммунальным службам.Движение в районе столкновения затруднено, перекрыто две полосы.Полицейские начали проверку.
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авто, происшествия, москва
13:03 04.08.2021 (обновлено: 14:48 04.08.2021)
В Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие
На Боровском шоссе столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
В Москве
столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту, говорится в Telegram
-канале столичного департамента транспорта.
ДТП произошло около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1 корпус 1.
Всего в автобусе находилось 20 человек. Водитель, по данным дептранса, имеет 30-летний стаж, в парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Мужчина перед сменой прошел медосмотр.
Столичный депздрав сообщил об 11 пострадавших, среди них двое детей. У беременной женщины, по предварительным данным, черепно-мозговая травма. Еще двое пассажиров находится в тяжелом состоянии.
Как рассказали городские власти, одной из причин аварии стало то, что при дорожных работах не обеспечили безопасность.
"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении", — сообщается в Telegram-канале ГАИ.
Грузовик, как отметили в Госавтоинспекции, принадлежит коммунальным службам.
Движение в районе столкновения затруднено, перекрыто две полосы.
Полицейские начали проверку.