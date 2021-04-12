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В массовом ДТП в Рязани пострадали девять человек

В массовом ДТП в Рязани пострадали девять человек

Чисто пострадавших в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани увеличилось до девяти, пять человек госпитализированы, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:34

2021-04-12T16:34

2021-04-12T16:54

volkswagen polo

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Чисто пострадавших в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани увеличилось до девяти, пять человек госпитализированы, сообщает УМВД по региону.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, примерно в 14.30 на улице Каширина водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковушкой Volkswagen Polo, после чего они собрали еще 10 машин, пострадали 8 человек."Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении УМВД по Рязанской области.

рязань

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2021

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Кадры массового ДТП с участием автобуса в Рязани 12 машин, включая маршрутку, столкнулись в Рязани, травмы получили 8 человек. 5 человек госпитализированы. 2021-04-12T16:34 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen polo, рязань, рязанская область, происшествия