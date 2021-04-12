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В массовом ДТП в Рязани пострадали девять человек
В массовом ДТП в Рязани пострадали девять человек
Чисто пострадавших в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани увеличилось до девяти, пять человек госпитализированы, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:34
2021-04-12T16:34
2021-04-12T16:54
volkswagen polo
рязань
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Чисто пострадавших в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани увеличилось до девяти, пять человек госпитализированы, сообщает УМВД по региону.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, примерно в 14.30 на улице Каширина водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковушкой Volkswagen Polo, после чего они собрали еще 10 машин, пострадали 8 человек."Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении УМВД по Рязанской области.
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РИА Новости
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Кадры массового ДТП с участием автобуса в Рязани
12 машин, включая маршрутку, столкнулись в Рязани, травмы получили 8 человек. 5 человек госпитализированы.
2021-04-12T16:34
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РИА Новости
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РИА Новости
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volkswagen polo, рязань, рязанская область, происшествия