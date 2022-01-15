https://ria.ru/20220115/dtp-1767977470.html
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы выросло до 12
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы выросло до 12 - РИА Новости, 15.01.2022
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы выросло до 12
Двенадцать человек, из которых двое детей, пострадали в ДТП с автобусом и такси на юго-западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:48
2022-01-15T12:48
2022-01-15T13:30
происшествия
москва
гочсипб
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Двенадцать человек, из которых двое детей, пострадали в ДТП с автобусом и такси на юго-западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).Ранее Госавтоинспекция столицы сообщила, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.По словам собеседника агентства, на место ДТП незамедлительно были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт ПСО №309 Пожарно-спасательного центра Москвы и силы авиацентра столицы."В ходе аварии пострадали 12 человек, два из которых - дети. Перекрыты три полосы из четырех в сторону центра", - добавил он.Спасатель авиацентра Никита Левицкий рассказал, что проведена разведка, оказана первая помощь пострадавшим. На место ДТП были вызваны бригады скорой помощи для их дальнейшей госпитализации.
https://ria.ru/20220115/dtp-1767968465.html
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Кадры ДТП на Варшавском шоссе в Москве
Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП на Варшавском шоссе. В результате происшествия 9 человек получили травмы, в том числе 3-месячный ребенок, который в момент ДТП находился на руках у мамы. Все пострадавшие - пассажиры автобуса, тяжелых травм не зафиксировано, им оказана медицинская помощь на месте. Мама и ребенок проходят необходимое обследование в медицинском учреждении.
2022-01-15T12:48
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происшествия, москва, гочсипб
12:48 15.01.2022 (обновлено: 13:30 15.01.2022)
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы выросло до 12
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы выросло до 12, среди них двое детей
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Двенадцать человек, из которых двое детей, пострадали в ДТП с автобусом и такси на юго-западе Москвы
, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ
).
Ранее Госавтоинспекция столицы сообщила, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.
По словам собеседника агентства, на место ДТП незамедлительно были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт ПСО №309 Пожарно-спасательного центра Москвы и силы авиацентра столицы.
"В ходе аварии пострадали 12 человек, два из которых - дети. Перекрыты три полосы из четырех в сторону центра", - добавил он.
Спасатель авиацентра Никита Левицкий рассказал, что проведена разведка, оказана первая помощь пострадавшим. На место ДТП были вызваны бригады скорой помощи для их дальнейшей госпитализации.