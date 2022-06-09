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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России - РИА Новости, 09.06.2022

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T00:34

2022-06-09T00:34

2022-06-09T00:34

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19". 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, с начала пандемии более 500 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более шести миллионов спасти не удалось. В Россию коронавирус пришел 31 января 2020 года. За всю пандемию в стране зарегистрировано более 18 миллионов случаев заболевания. Скончалось более 370 тысяч человек.Российские власти с января 2020 года начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Власти российских регионов в период пандемии COVID-19 самостоятельно принимают решения об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер исходя из текущей эпидемиологической обстановки. По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, затраты федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в 2021 году составили около 850 миллиардов рублей. Создание оперативных штабов и советов27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации.14 марта 2020 года Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Мобилизация системы здравоохранения16 марта 2020 года Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников.Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. По состоянию на середину декабря 2021 года, в России для пациентов с коронавирусом было развернуто почти 207 тысяч коек. Порядка 600-650 тысяч медицинских работников были задействованы в оказании помощи. В марте 2022 года главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что на фоне спада заболеваемости коронавирусом в России доля свободного коечного фонда составляет более 45%.В Минздраве РФ также заявили, что система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе.Самоизоляция и режим нерабочих днейО введении режима самоизоляции объявили практически все регионы России, кроме Тверской области, https://ria.ru/20200408/1569764617.htmlгде с 17 марта был введен режим повышенной готовности. https://ria.ru/20200407/1569683636.htmlС 12 мая 2020 года российские регионы начали постепенно облегчать режим самоизоляции. https://rg.ru/2020/05/12/reg-sibfo/chto-izmenilos-v-rezhime-samoizoliacii-v-regionah.htmlВ целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения президент России Владимир Путин неоднократно вводил режим нерабочих дней с сохранением заработной платы: с 28 марта по 30 апреля 2020 года, с 6 по 8 мая 2020 года, с 4 по 7 мая 2021 года, с 30 октября по 7 ноября 2021 года.Режим нерабочим дней не распространялся на работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.Перевод граждан на удаленную работу16 марта 2020 года Министерство труда и социальной защиты выпустило Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей. Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение14 марта 2020 года Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы с 30 марта. Учебный год завершился досрочно. В новом учебном году школы вернулись к очному режиму обучения с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. Решение о переходе школ на дистанционное обучение принималось на региональном уровне с учетом эпидемиологической ситуации. В марте 2022 года Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях. В частности, было отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров. Было разрешено проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, а также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости. Ограничение полетов и пересечения границ РФРоссия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. К апрелю 2022 года российские авиакомпании могут летать без ограничений в более 60 стран.КарантинС 19 марта 2020 года россиян при въезде в страну обязали проходить двухнедельный карантин. C 15 июля 2020 года Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию при наличии отрицательного теста на COVID-19. В последующем правила возвращения россиян из-за границы ужесточились, их обязали дважды сдавать тест. В июле 2021 года от сдачи ПЦР-теста были освобождены россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев. С 1 апреля 2022 года граждане России, возвращающиеся из-за рубежа через сухопутные границы, больше не должны сдавать ПЦР-тест. Для туристов, возвращающихся из-за границы на самолете, правила не изменились: те россияне, которые не привиты или не переболели ковидом, по-прежнему должны проходить обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из-за границы, если они прибывают в Россию не через сухопутную границу. Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры17 марта 2020 года Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов. В июне была возобновлена работа открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. В июле возобновили работу кинотеатры. В сентябре 2020 года министерство культуры РФ определило верхнюю планку заполнения залов театров в период пандемии коронавируса – зрители смогут заполнить максимум 70% мест. Но окончательное решение оставалось за региональными властями, которые будут руководствовались эпидемиологической ситуацией в регионе. В марте 2022 года Минкультуры РФ отменило ограничение заполняемости залов. Временное закрытие для посещения верующими религиозных учрежденийНа фоне распространения коронавируса были приостановлены коллективные молитвы в мечетях московского региона, были закрыты синагоги в стране. Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. В последующем ограничения были отменены.Масочный режимС 28 октября 2020 года в России был введен всеобщий масочный режим. На тот момент в ряде регионов уже действовал масочный режим. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки регионы начали отменять обязательное ношение масок в общественных местах. Одними из первых масочный режим отменили в Чечне и в Удмуртии. 15 марта масочный режим отменили в Москве. Вслед за столицей масочный режим отменили власти Кузбасса, Московской области, Республики Крым, Красноярского края, Ивановской, Курской, Тамбовской, Новосибирской, Белгородской, Нижегородской, Магаданской, Омской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и других регионов. Пропускной режимОсобый режим передвижения был введен в каждом втором регионе России. В частности, с 15 апреля 2020 года власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте. Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. Введение системы QR-кодовВпервые система QR-кодов была введена летом 2021 года в Москве для посещения ресторанов и массовых мероприятий в зонах, свободных от ковида.QR-код могли получить граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусной инфекцией (в течение шести месяцев с даты выздоровления), а также граждане, получившие действующий отрицательный результат ПЦР-теста, если с момента готовности результата и его регистрации прошло не более 72 часов.В сентябре 2021 года из-за роста случаев заболевания COVID-19 система QR-кодов начала вводиться в регионах России. К 1 ноября о введении QR-кодов для посещения общественных мест объявили власти всех 85 российских регионов. К апрелю 2022 года на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в подавляющем большинстве регионов отменены требования о предъявлении QR-кода о вакцинации или заменяющих его документов. Разработка вакцинВ России в настоящее время зарегистрированы семь вакцин от COVID-19 для лиц старше 18 лет. Первая из них – "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, – широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 71 стране. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" – облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" – в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. В марте 2022 года Минздрав России зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства.Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной.В апреле 2022 года стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную форму вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. 24 ноября 2021 года Минздрав России принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Препарат создан на той же платформе, что и вакцина "Спутник V", и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день. 9-10 июня 2022 года в рамках клинических исследований начнется введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет. По данным на 27 мая 2022 года, полную вакцинацию прошли более 87 миллионов россиян, вакцинацию первым компонентом – более 91 миллиона человек. Коллективный иммунитет оценивается в 34,4%.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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