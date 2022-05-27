В Омской области отменили масочный режим
Оперштаб Омской области отменил в регионе масочный режим и социальное дистанцирование
Медицинские маски. Архивное фото
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Масочный режим и социальное дистанцирование в Омской области теперь носит лишь рекомендательный характер – к такому решению пришли члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.
Режим повышенной готовности решено было продлить до 30 июня. Ситуацию с эпидемией по-прежнему оценивают, как напряженную, с признаками стабилизации. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что хотел отменить масочный режим еще два месяца назад, но из-за предостережения от Роспотребнадзора этого не удалось сделать.
"До 30 июня продлен режим повышенной готовности, поскольку эпидситуация оценивается как напряженная с признаками стабилизации. Масочный режим по предложению региональных Минздрава, Минтруда и Общественной палаты Омской области теперь носит рекомендательный характер, как и социальное дистанцирование", - заявили в пресс-службе регионального правительства.
В регионе разрешено провести публичные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодёжи. Разрешение касается мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти. Также согласовано открытие туристского сезона в формате выставки-ярмарки "Любинский. Travel", проведение регионального туристского фестиваля "ТурМикс" и фестиваля Сибирской культуры "Слетье".
Вакцинация против коронавируса продолжится, так как уровень коллективного иммунитета недостаточный. На 27 мая в Омской области выявлено 207 379 носителей коронавируса, выздоровели 202 081 человек, скончались от эпидемии 4383 пациента. За прошедшие сутки выявлено 43 новых случая заражения.