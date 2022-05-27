Рейтинг@Mail.ru
В Омской области отменили масочный режим - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220527/maski-1791033494.html
В Омской области отменили масочный режим
В Омской области отменили масочный режим - РИА Новости, 27.05.2022
В Омской области отменили масочный режим
Масочный режим и социальное дистанцирование в Омской области теперь носит лишь рекомендательный характер – к такому решению пришли члены оперативного штаба по... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:30
2022-05-27T09:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр бурков
омская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9b19f98a216025253fa15484193a052.jpg
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Масочный режим и социальное дистанцирование в Омской области теперь носит лишь рекомендательный характер – к такому решению пришли члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.Режим повышенной готовности решено было продлить до 30 июня. Ситуацию с эпидемией по-прежнему оценивают, как напряженную, с признаками стабилизации. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что хотел отменить масочный режим еще два месяца назад, но из-за предостережения от Роспотребнадзора этого не удалось сделать."До 30 июня продлен режим повышенной готовности, поскольку эпидситуация оценивается как напряженная с признаками стабилизации. Масочный режим по предложению региональных Минздрава, Минтруда и Общественной палаты Омской области теперь носит рекомендательный характер, как и социальное дистанцирование", - заявили в пресс-службе регионального правительства.В регионе разрешено провести публичные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодёжи. Разрешение касается мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти. Также согласовано открытие туристского сезона в формате выставки-ярмарки "Любинский. Travel", проведение регионального туристского фестиваля "ТурМикс" и фестиваля Сибирской культуры "Слетье".Вакцинация против коронавируса продолжится, так как уровень коллективного иммунитета недостаточный. На 27 мая в Омской области выявлено 207 379 носителей коронавируса, выздоровели 202 081 человек, скончались от эпидемии 4383 пациента. За прошедшие сутки выявлено 43 новых случая заражения.
https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html
https://ria.ru/20220317/maski-1778656074.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_79fc68d6329e3fa0efab919c03f4a0f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, александр бурков, омская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
09:30 27.05.2022
 
В Омской области отменили масочный режим

Оперштаб Омской области отменил в регионе масочный режим и социальное дистанцирование

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Масочный режим и социальное дистанцирование в Омской области теперь носит лишь рекомендательный характер – к такому решению пришли члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.
Режим повышенной готовности решено было продлить до 30 июня. Ситуацию с эпидемией по-прежнему оценивают, как напряженную, с признаками стабилизации. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что хотел отменить масочный режим еще два месяца назад, но из-за предостережения от Роспотребнадзора этого не удалось сделать.
Пассажир заходит в вагон поезда на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 13:21Распространение коронавируса
РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров
"До 30 июня продлен режим повышенной готовности, поскольку эпидситуация оценивается как напряженная с признаками стабилизации. Масочный режим по предложению региональных Минздрава, Минтруда и Общественной палаты Омской области теперь носит рекомендательный характер, как и социальное дистанцирование", - заявили в пресс-службе регионального правительства.
В регионе разрешено провести публичные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодёжи. Разрешение касается мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти. Также согласовано открытие туристского сезона в формате выставки-ярмарки "Любинский. Travel", проведение регионального туристского фестиваля "ТурМикс" и фестиваля Сибирской культуры "Слетье".
Вакцинация против коронавируса продолжится, так как уровень коллективного иммунитета недостаточный. На 27 мая в Омской области выявлено 207 379 носителей коронавируса, выздоровели 202 081 человек, скончались от эпидемии 4383 пациента. За прошедшие сутки выявлено 43 новых случая заражения.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:47Распространение коронавируса
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала