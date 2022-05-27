https://ria.ru/20220527/maski-1791033494.html

В Омской области отменили масочный режим

В Омской области отменили масочный режим - РИА Новости, 27.05.2022

В Омской области отменили масочный режим

Масочный режим и социальное дистанцирование в Омской области теперь носит лишь рекомендательный характер – к такому решению пришли члены оперативного штаба по... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:30

2022-05-27T09:30

2022-05-27T09:30

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр бурков

омская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Масочный режим и социальное дистанцирование в Омской области теперь носит лишь рекомендательный характер – к такому решению пришли члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рассказали журналистам в пресс-службе областного правительства.Режим повышенной готовности решено было продлить до 30 июня. Ситуацию с эпидемией по-прежнему оценивают, как напряженную, с признаками стабилизации. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что хотел отменить масочный режим еще два месяца назад, но из-за предостережения от Роспотребнадзора этого не удалось сделать."До 30 июня продлен режим повышенной готовности, поскольку эпидситуация оценивается как напряженная с признаками стабилизации. Масочный режим по предложению региональных Минздрава, Минтруда и Общественной палаты Омской области теперь носит рекомендательный характер, как и социальное дистанцирование", - заявили в пресс-службе регионального правительства.В регионе разрешено провести публичные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодёжи. Разрешение касается мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти. Также согласовано открытие туристского сезона в формате выставки-ярмарки "Любинский. Travel", проведение регионального туристского фестиваля "ТурМикс" и фестиваля Сибирской культуры "Слетье".Вакцинация против коронавируса продолжится, так как уровень коллективного иммунитета недостаточный. На 27 мая в Омской области выявлено 207 379 носителей коронавируса, выздоровели 202 081 человек, скончались от эпидемии 4383 пациента. За прошедшие сутки выявлено 43 новых случая заражения.

https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html

https://ria.ru/20220317/maski-1778656074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, александр бурков, омская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы