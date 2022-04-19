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Нижегородский губернатор убрал из указа пункт о масках в публичных местах

Нижегородский губернатор убрал из указа пункт о масках в публичных местах - РИА Новости, 19.04.2022

Нижегородский губернатор убрал из указа пункт о масках в публичных местах

Пункт о ношении масок в общественных местах исключен из указа губернатора Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:22

2022-04-19T11:22

2022-04-19T14:33

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пункт о ношении масок в общественных местах исключен из указа губернатора Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности от 13 марта 2020 года №27. Указом главы региона масочный режим на территории области теперь не регулируется. Вместе с этим физическим лицам, так же как и юридическим, необходимо соблюдать требования, установленные Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.Никитин отметил, что "необходимости в таком требовании (ношения масок в общественных местах – ред.), действовавшем в регионе больше двух лет, именно в рамках режима повышенной готовности на данный момент мы не видим"."Как только появляется возможность, мы снимаем ограничения или ослабляем свои требования. Региональное правительство постоянно анализирует эпидемиологическую обстановку, докладывает мне. И уже на основе полученных объективных данных мы принимаем то или иное решение. В случае если ситуация будет ухудшаться, будет расти заболеваемость, какие-то ограничения или требования могут быть возвращены в соответствующий указ", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Также из указа губернатора исключаются рекомендация об организации образовательного процесса преимущественно в дистанционном формате и дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты, которые касаются, в частности, необходимости тестирования и соблюдения карантина для прибывающих на территорию области из-за границы и другие ограничения.Режим самоизоляции для беременных продлевается до 31 мая.

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Владимир Лаврентьев

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