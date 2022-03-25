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Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах - РИА Новости, 25.03.2022
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Распространение коронавируса
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Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах - РИА Новости, 25.03.2022
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах
Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, в том числе отменены требования по закреплению за каждым... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:58
2022-03-25T10:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, в том числе отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции, сообщила пресс-служба ведомства."С учетом текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19", - говорится в сообщении.Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса, уточнили в ведомстве.В новом документе отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.Кроме того, отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19, а также требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.Новыми правилами допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, а также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.Ситуация по сохранению здоровья детей и молодежи остается на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование
09:58 25.03.2022 (обновлено: 10:07 25.03.2022)
 
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах

Роспотребнадзор смягчил противоэпидемические меры в образовательных организациях

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, в том числе отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции, сообщила пресс-служба ведомства.
"С учетом текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса, уточнили в ведомстве.
В новом документе отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.
Кроме того, отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19, а также требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
Новыми правилами допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, а также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.
Ситуация по сохранению здоровья детей и молодежи остается на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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