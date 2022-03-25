https://ria.ru/20220325/koronavirus-1779994860.html
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах - РИА Новости, 25.03.2022
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах
Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, в том числе отменены требования по закреплению за каждым... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:58
2022-03-25T09:58
2022-03-25T10:07
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, в том числе отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции, сообщила пресс-служба ведомства."С учетом текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19", - говорится в сообщении.Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса, уточнили в ведомстве.В новом документе отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.Кроме того, отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19, а также требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.Новыми правилами допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, а также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.Ситуация по сохранению здоровья детей и молодежи остается на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
https://sn.ria.ru/20220301/shkola-1775863552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование
09:58 25.03.2022 (обновлено: 10:07 25.03.2022)
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 в школах
Роспотребнадзор смягчил противоэпидемические меры в образовательных организациях
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных организациях, в том числе отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции, сообщила
пресс-служба ведомства.
"С учетом текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор
внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса, уточнили в ведомстве.
В новом документе отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.
Кроме того, отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19, а также требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
Новыми правилами допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, а также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.
Ситуация по сохранению здоровья детей и молодежи остается на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.