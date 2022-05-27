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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7% - РИА Новости, 27.05.2022
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Распространение коронавируса
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7% - РИА Новости, 27.05.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:30
2022-05-27T17:30
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коронавирусы
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 27 мая коллективный иммунитет 24,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 20 мая 2022 года - 27,2%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 503 038 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 127 629 раз.
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москва, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, здоровье - общество, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
17:30 27.05.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
"По состоянию на 27 мая коллективный иммунитет 24,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 20 мая 2022 года - 27,2%.
Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 503 038 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 127 629 раз.
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияЗдоровье - ОбществоВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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