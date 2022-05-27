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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7% - РИА Новости, 27.05.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:30
2022-05-27T17:30
2022-05-27T17:30
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 27 мая коллективный иммунитет 24,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 20 мая 2022 года - 27,2%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 503 038 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 127 629 раз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 24,7%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 24,7%