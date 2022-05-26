https://ria.ru/20220526/maski-1790784000.html
В Петербурге отменяют обязательный масочный режим
В Петербурге отменяют обязательный масочный режим - РИА Новости, 26.05.2022
В Петербурге отменяют обязательный масочный режим
В Петербурге с 27 мая отменяется обязательный масочный режим, ношение индивидуальных средств защиты носит рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:39
2022-05-26T10:39
2022-05-26T11:01
распространение коронавируса
санкт-петербург
общество
александр беглов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. В Петербурге с 27 мая отменяется обязательный масочный режим, ношение индивидуальных средств защиты носит рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга."Губернатором Санкт-Петербурга также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер", - сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест.Также Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 0 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".На основании предписания главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Иные ограничения продлеваются по 1 июля.
https://ria.ru/20220316/maski-1778491834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество, александр беглов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:39 26.05.2022 (обновлено: 11:01 26.05.2022)
В Петербурге отменяют обязательный масочный режим
Власти Петербурга с 27 мая отменяют обязательный масочный режим