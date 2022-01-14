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Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Россия потратила около 850 миллиардов рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:29

2022-01-14T17:29

2022-01-14T17:29

распространение коронавируса

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия потратила около 850 миллиардов рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы в прошлом году потратили около 850 миллиардов рублей на антиковидные мероприятия", - сказал он в интервью РБК.В середине октября Силуанов говорил, что Россия на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день.

https://ria.ru/20220113/vyplaty-1767666835.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии