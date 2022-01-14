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Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Россия потратила около 850 миллиардов рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:29
2022-01-14T17:29
2022-01-14T17:29
распространение коронавируса
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия потратила около 850 миллиардов рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы в прошлом году потратили около 850 миллиардов рублей на антиковидные мероприятия", - сказал он в интервью РБК.В середине октября Силуанов говорил, что Россия на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия в 2021 году потратила 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Силуанов: Россия в 2021 году потратила около 850 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19