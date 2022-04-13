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ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 13.04.2022
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ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 13.04.2022
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:51
2022-04-13T06:53
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.В рамках третьей фазы клинических исследований будет оцениваться как безопасность, иммуногенность, так и профилактическая эффективность вакцины, уточнили в ФМБА.Наблюдать за добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях, будут не менее шести месяцев, отметили в агентстве.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:51 13.04.2022 (обновлено: 06:53 13.04.2022)
 
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"

ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции covid-19
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
"В настоящее время разрабатывается план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл", само исследование предполагается начать в конце лета текущего года", – сообщили в пресс-службе.
В рамках третьей фазы клинических исследований будет оцениваться как безопасность, иммуногенность, так и профилактическая эффективность вакцины, уточнили в ФМБА.
Наблюдать за добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях, будут не менее шести месяцев, отметили в агентстве.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
03:22Распространение коронавируса
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