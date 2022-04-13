https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 13.04.2022
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:51
2022-04-13T06:51
2022-04-13T06:53
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.В рамках третьей фазы клинических исследований будет оцениваться как безопасность, иммуногенность, так и профилактическая эффективность вакцины, уточнили в ФМБА.Наблюдать за добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях, будут не менее шести месяцев, отметили в агентстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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06:51 13.04.2022 (обновлено: 06:53 13.04.2022)
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
"В настоящее время разрабатывается план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл", само исследование предполагается начать в конце лета текущего года", – сообщили в пресс-службе.
В рамках третьей фазы клинических исследований будет оцениваться как безопасность, иммуногенность, так и профилактическая эффективность вакцины, уточнили в ФМБА.
Наблюдать за добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях, будут не менее шести месяцев, отметили в агентстве.