https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html

ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"

ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 13.04.2022

ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"

Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:51

2022-04-13T06:51

2022-04-13T06:53

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Конвасэл", пострегистрационные испытания планируются на конец лета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.В рамках третьей фазы клинических исследований будет оцениваться как безопасность, иммуногенность, так и профилактическая эффективность вакцины, уточнили в ФМБА.Наблюдать за добровольцами, участвующими в пострегистрационных исследованиях, будут не менее шести месяцев, отметили в агентстве.

https://ria.ru/20220413/syre-1783233431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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