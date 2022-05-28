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В Псковской области отменили масочный режим - РИА Новости, 28.05.2022
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В Псковской области отменили масочный режим
В Псковской области отменили масочный режим - РИА Новости, 28.05.2022
В Псковской области отменили масочный режим
Использование масок в Псковской области с субботы стало рекомендацией, а не обязательным требованием в рамках ограничений по коронавирусу, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:21
2022-05-28T17:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
псковская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Использование масок в Псковской области с субботы стало рекомендацией, а не обязательным требованием в рамках ограничений по коронавирусу, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Друзья, хорошие новости! Эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается с начала апреля... Поэтому с сегодняшнего дня в областной противовирусный Указ вносится ряд принципиальных изменений. Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных", - написал он в своем Telegram-канале.Также в регионе разрешена работа дискотек и ночных клубов. Массовые мероприятия до 100 человек более не требуют согласования с Роспотребнадзором, уточнил глава Псковской области.Как добавил Ведерников, в настоящее время показатели заболеваемости по коронавирусу в регионе находятся на "достаточно низком" уровне, и текущая загрузка системы здравоохранения позволяет "уверенно справляться с заболеванием".
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здоровье - общество, общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:21 28.05.2022
 
В Псковской области отменили масочный режим

Псковский губернатор Ведерников объявил об отмене масочного режима в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Использование масок в Псковской области с субботы стало рекомендацией, а не обязательным требованием в рамках ограничений по коронавирусу, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Друзья, хорошие новости! Эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается с начала апреля... Поэтому с сегодняшнего дня в областной противовирусный Указ вносится ряд принципиальных изменений. Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных", - написал он в своем Telegram-канале.
Также в регионе разрешена работа дискотек и ночных клубов. Массовые мероприятия до 100 человек более не требуют согласования с Роспотребнадзором, уточнил глава Псковской области.
Как добавил Ведерников, в настоящее время показатели заболеваемости по коронавирусу в регионе находятся на "достаточно низком" уровне, и текущая загрузка системы здравоохранения позволяет "уверенно справляться с заболеванием".
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоПсковская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил ВедерниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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