https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778188335.html

В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию

В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию - РИА Новости, 15.03.2022

В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию

В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:22

2022-03-15T08:22

2022-03-15T09:20

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220315/rezhim-1778174724.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)