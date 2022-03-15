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В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию - РИА Новости, 15.03.2022
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В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию
В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию - РИА Новости, 15.03.2022
В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию
В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:22
2022-03-15T09:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций", — сообщили в пресс-службе.
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
08:22 15.03.2022 (обновлено: 09:20 15.03.2022)
 
В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию

Правительство Подмосковья отменило обязательное ношение масок и социальную дистанцию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Молодой человек в защитной маске
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций", — сообщили в пресс-службе.
Люди на станции Лермонтовский проспект Московского метрополитена. 15 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
00:06Распространение коронавируса
В Москве отменили масочный режим
 
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