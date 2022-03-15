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В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию
В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию - РИА Новости, 15.03.2022
В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию
В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:22
2022-03-15T08:22
2022-03-15T09:20
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Московской области отменили требование по обязательному ношению масок, а также соблюдению социальной дистанции в общественных местах, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220315/rezhim-1778174724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
08:22 15.03.2022 (обновлено: 09:20 15.03.2022)
В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию
Правительство Подмосковья отменило обязательное ношение масок и социальную дистанцию