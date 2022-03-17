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В Ивановской области отменили масочный режим - РИА Новости, 17.03.2022
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В Ивановской области отменили масочный режим
В Ивановской области отменили масочный режим - РИА Новости, 17.03.2022
В Ивановской области отменили масочный режим
Обязательный масочный режим отменили в Ивановской области, переведя его в разряд рекомендаций, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:02
2022-03-17T16:02
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Обязательный масочный режим отменили в Ивановской области, переведя его в разряд рекомендаций, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Мы с сегодняшнего дня вместо обязательных масок вводим рекомендации. Обязательно маски не нужно носить ни в общественных местах, ни в транспорте. Но всё-таки по настоянию врачей, особенно людям с хроническими заболеваниями, мы рекомендуем маски носить", - цитирует слова губернатора Станислава Воскресенского его пресс-служба.По его словам, отмена обязательного масочного режима связана со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19.По данным правительства области на 17 марта, за сутки в регионе выявлено 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 20 человек. Вакцинированы первым компонентом 510 099 человек, завершили полный курс вакцинации 449 093 человека.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в столице отменяется масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали другие регионы, в частности, Московская область, Кузбасс, Тамбовская область, Красноярский край.
https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778668701.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, ивановская область, станислав воскресенский, россия, медицинские маски
16:02 17.03.2022
 
В Ивановской области отменили масочный режим

Обязательный масочный режим отменили в Ивановской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Обязательный масочный режим отменили в Ивановской области, переведя его в разряд рекомендаций, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"Мы с сегодняшнего дня вместо обязательных масок вводим рекомендации. Обязательно маски не нужно носить ни в общественных местах, ни в транспорте. Но всё-таки по настоянию врачей, особенно людям с хроническими заболеваниями, мы рекомендуем маски носить", - цитирует слова губернатора Станислава Воскресенского его пресс-служба.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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По его словам, отмена обязательного масочного режима связана со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19.
По данным правительства области на 17 марта, за сутки в регионе выявлено 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 20 человек. Вакцинированы первым компонентом 510 099 человек, завершили полный курс вакцинации 449 093 человека.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в столице отменяется масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали другие регионы, в частности, Московская область, Кузбасс, Тамбовская область, Красноярский край.
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