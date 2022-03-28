https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780437401.html
В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России
В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России - РИА Новости, 28.03.2022
В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России
Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет, нужно быть готовыми к новой волне и в России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:29
2022-03-28T12:29
2022-03-28T12:29
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет, нужно быть готовыми к новой волне и в России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", - сказал Чуланов на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского. Он отметил, что пока в России идёт спад заболеваемости коронавирусом, доля свободного коечного фонда составляет более 45%.Основным средством профилактики остается вакцинация. Охват вакцинацией составляет около 58%, уточнил Чуланов. "Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ", - пояснил он.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России
Инфекционист Чуланов призвал быть готовыми к новой волне COVID-19 в России