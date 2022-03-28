https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780437401.html

В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России

В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России - РИА Новости, 28.03.2022

В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет, нужно быть готовыми к новой волне и в России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:29

2022-03-28T12:29

2022-03-28T12:29

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

владимир чуланов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет, нужно быть готовыми к новой волне и в России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", - сказал Чуланов на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского. Он отметил, что пока в России идёт спад заболеваемости коронавирусом, доля свободного коечного фонда составляет более 45%.Основным средством профилактики остается вакцинация. Охват вакцинацией составляет около 58%, уточнил Чуланов. "Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ", - пояснил он.

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html

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Кирилл Волков

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