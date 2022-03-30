https://ria.ru/20220330/maski-1780831617.html

В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим

В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим - РИА Новости, 30.03.2022

В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим

Правительство Новосибирской области в среду в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 одобрило отмену в регионе обязательного масочного... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:10

2022-03-30T12:10

2022-03-30T12:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

новосибирская область

андрей травников

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Правительство Новосибирской области в среду в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 одобрило отмену в регионе обязательного масочного режима, он стал рекомендательным, сообщает областной кабмин.Две недели назад губернатор Андрей Травников сообщил, что с учетом того, что пятая волна коронавируса "сходит на нет", он поддерживает решение об отмене обязательного масочного режима. Такое решение планировалось принять уже 21 марта, но оно было перенесено по рекомендации Роспотребнадзора."Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленных координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Внесенные изменения снимают с юридических лиц запрет допуска в помещения и транспорт жителей региона без масок, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок. Однако юрлица и индивидуальные предприниматели самостоятельно должны обеспечить соблюдение масочного режима своими работниками при непосредственном взаимодействии с людьми в таких сферах, как медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и так далее. Также подготовлены изменения в постановление, предусматривающие вместо нормы, обязывающей граждан на территории Новосибирской области пользоваться масками, нормы рекомендательного характера."Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращен", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780632537.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, новосибирская область, андрей травников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии