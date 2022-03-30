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В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим - РИА Новости, 30.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220330/maski-1780831617.html
В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим
В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим - РИА Новости, 30.03.2022
В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим
Правительство Новосибирской области в среду в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 одобрило отмену в регионе обязательного масочного... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:10
2022-03-30T12:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
новосибирская область
андрей травников
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Правительство Новосибирской области в среду в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 одобрило отмену в регионе обязательного масочного режима, он стал рекомендательным, сообщает областной кабмин.Две недели назад губернатор Андрей Травников сообщил, что с учетом того, что пятая волна коронавируса "сходит на нет", он поддерживает решение об отмене обязательного масочного режима. Такое решение планировалось принять уже 21 марта, но оно было перенесено по рекомендации Роспотребнадзора."Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленных координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Внесенные изменения снимают с юридических лиц запрет допуска в помещения и транспорт жителей региона без масок, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок. Однако юрлица и индивидуальные предприниматели самостоятельно должны обеспечить соблюдение масочного режима своими работниками при непосредственном взаимодействии с людьми в таких сферах, как медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и так далее. Также подготовлены изменения в постановление, предусматривающие вместо нормы, обязывающей граждан на территории Новосибирской области пользоваться масками, нормы рекомендательного характера."Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращен", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова.
https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html
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общество, здоровье - общество, новосибирская область, андрей травников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:10 30.03.2022
 
В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим

Власти Новосибирской области сделали масочный режим в регионе рекомендательным

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Красный проспект" в Новосибирске
Пассажиры на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры на станции "Красный проспект" в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Правительство Новосибирской области в среду в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 одобрило отмену в регионе обязательного масочного режима, он стал рекомендательным, сообщает областной кабмин.
Две недели назад губернатор Андрей Травников сообщил, что с учетом того, что пятая волна коронавируса "сходит на нет", он поддерживает решение об отмене обязательного масочного режима. Такое решение планировалось принять уже 21 марта, но оно было перенесено по рекомендации Роспотребнадзора.
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"Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленных координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Внесенные изменения снимают с юридических лиц запрет допуска в помещения и транспорт жителей региона без масок, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок. Однако юрлица и индивидуальные предприниматели самостоятельно должны обеспечить соблюдение масочного режима своими работниками при непосредственном взаимодействии с людьми в таких сферах, как медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и так далее. Также подготовлены изменения в постановление, предусматривающие вместо нормы, обязывающей граждан на территории Новосибирской области пользоваться масками, нормы рекомендательного характера.
"Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращен", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова.
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